English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Shiva Jyothi: అవన్ని పచ్చి అబద్ధాలు.!. ప్రెగ్నెన్సీ వేళ శివజ్యోతి షాకింగ్ కామెంట్స్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Shiva Jyothi: అవన్ని పచ్చి అబద్ధాలు.!. ప్రెగ్నెన్సీ వేళ శివజ్యోతి షాకింగ్ కామెంట్స్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Shiva Jyothi on her pregnancy rumours: కొన్నిరోజులుగా చాలా ఒత్తిడికి గురౌతున్నానని, ఒక నిండు గర్భిని అని కూడా చూడకుండా ఈ ట్రోల్స్ ఏంటని శివజ్యోతి భావోద్వేగంకు గురయ్యారు. మొత్తంగా యాంకర్ శివజ్యోతి కామెంట్స్ మరోసారి నెట్టింట రచ్చగా మారాయి.
1 /6

సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల సెలబ్రీటీలను, పొలిషియన్స్ లను టార్గెట్ చేసుకుని ట్రోలర్స్ రెచ్చిపోతున్నారు.పెళ్లి అని, డైవర్స్ , ప్రెగ్నెంట్, లవర్ ఎఫైర్ అంటూ, డేటింగ్ ఇలా నచ్చినట్లు ఇతరుల్ని ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా కొంత మంది ఈ రూమర్స్ పై రియాక్ట్ అయి క్లారిటీ ఇస్తుండగా మరికొంత మంది మాత్రం ఇలాంటివాటిని అస్సలు పట్టించుకోరు.

2 /6

ఇటీవల తీన్మార్ సావిత్రి శివజ్యోతి ప్రెగ్నెంట్ అయిన విషయం తెలసిందే. చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఏడుకొండల స్వామి వారి వ్రతం చేసింది. అదే విధంగా తాము అనేక గుళ్లు మొక్కుకున్న తర్వాత చివరకు ఆ స్వామి తమను అనుగ్రహించాడని చెప్పి భావోద్వేగంకు గురైంది.  

3 /6

శివజ్యోతి ఇటీవల తిరుమలలో ప్రసాదం విషయంలో మాట్లాడిన మాటలు వివాదంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై ఆ తర్వాత శివజ్యోతి క్లారిటీ ఇచ్చి సారీ కూడా చెప్పారు. మొత్తంగా శివజ్యోతి వివాదం అక్కడితో ఫుల్ స్టాప్ పడింది. అయితే.. కొంత మంది ట్రోలర్స్ తరచుగా శివజ్యోతిని ఆమె ప్రెగ్నెన్సీ విషయంలో ట్రోల్స్ లు చేస్తునే ఉన్నారు.  

4 /6

ఇటీవల కొంత మంది సోషల్ మీడియాల్లో, కొన్ని మీడియాల్లో తన ప్రెగ్నెన్సీపై వస్తున్న కథనాలపై శివజ్యోతి చాలా సీరియస్ గా రియాక్ట్ అయ్యారు. ప్రస్తుతం నిండు గర్భిణిగా ఉన్న తన పట్లఈ విధంగా ట్రోల్స్ చేయడం ఏంటని ఎమోషనల్ కు గురయ్యారు. శివజ్యొతి మాట్లాడుతూ.. తమ పెళ్లి 2015 లో జరిగిందన్నారు. ఆతర్వాత 2019 లో బిగ్ బాస్ లో నుంచి బైటకు వచ్చామని, అనూహ్యంగా అప్పుడు లాక్ డౌన్ వచ్చిందన్నారు.

5 /6

ఆ తర్వాత కెరీర్, సొంతిల్లు మొదలైనదానిపై ఫోకస్ పెట్టామని చెప్పారు. తాము 2023 నుంచి ప్రెగ్నెంట్ కావాలని ప్రయత్నించామన్నారు. కానీ తనకు ఇన్నాళ్లకు కనబట్ట దేవుళ్లకు మొక్కులు మొక్కుకుంటే ఇన్నాళ్లకు తమ కోరిక నెరవేరిందని అన్నారు.

6 /6

తాను నేచురల్ విధానంలోని ప్రెగ్నెంట్ అయ్యానని మాట్లాడారు. ఐవీఎఫ్, ఐయూఐ విధానంలో ప్రెగ్నెన్సీ అంటూ వస్తున్న వార్తలలో నిజంలేదని అవి అవాస్తవాలు అన్నారు.  కొంత మంది కావాలని ఇలాంటి రూమర్స్ వైరల్ చేస్తున్నారని మండిపడింది. మరోవైపు శివజ్యోతి అభిమానులు మాత్రం ఇవన్ని పట్టించుకొవద్దని, హెల్త్ బాగా చూసుకొవాలని ఆమెకు సపోర్ట్ గా నిలుస్తున్నారు. మొత్తంగా ట్రోలర్స్ లు నిండు గర్భిణి అయిన శివజ్యోతి పట్ల చూపిస్తున్న దారుణంను నెటిజన్లు ఏకీపారేస్తున్నారు.

Shiva Jyothi Bigg Boss Shiva Jyothi Anchor Savitri Shiva Jyothi pregnancy Shiva Jyothi baby boy shiva Jyothi baby girl Anchor Shiva Jyothi latest news

Next Gallery

Prabhas: మరోసారి ప్రభాస్‌ను మిడియం రేంజ్ హీరో అంటూ ఘోరంగా అవమానించిన మారుతి.. బయటపడిన స్క్రీన్‌షాట్స్..!