Bigg Boss Remuneration: ఈరోజు తెలుగు బిగ్ బాస్ 9 విజేతను ప్రకటించనున్నారు. హోస్ట్‌ నాగార్జున ఇవాళ రాత్రి విజేతను ప్రకటిస్తారు. దీంతో అభిమానుల్లో తెగ ఉత్కంఠ నెలకొంది. టాప్ 5 కంటెస్టెంట్లుగా కళ్యాణ్, తనూజ, డిమాన్‌ పవన్, ఇమాన్యూయేల్, సంజన ఉన్నారు. అయితే బిగ్ బాస్ మన దేశ వ్యాప్తంగా వివిధ భాషల్లో అందుబాటులో ఉంది. వీటికి హోస్టులుగా నిర్వహిస్తున్న నాగార్జున, కమల్ హాసన్ ,మోహన్‌లాల్‌, సల్మాన్ ఖాన్, కిచ్చా సుదీప్ రెమ్యూనిరేషన్ ఎంత ఉంటుందో తెలుసా?
 
హిందీ బిగ్‌బాస్‌కు హోస్టుగా సల్మాన్‌ ఖాన్‌ వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ బాలీవుడ్ హీరో ఎన్నో రోజులుగా బిగ్ బాస్ కు పోస్టుగా నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే ఈయన అత్యంత ఎక్కువ రెమ్యూనరేషన్ పొందుతున్నారు. 13 సీజన్లకు కలిపి సల్మాన్ ఖాన్ రూ.1000 కోట్లు పైగా తీసుకున్నారని కొన్ని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. కానీ సల్మాన్ దీన్ని తోసిపుచ్చారు. మొదట్లో వారానికి రూ.12 కోట్లు తీసుకున్న సల్మాన్ ఆ తర్వాత దాని రూ.25 కోట్లకు పెంచినట్లు సమాచారం. ఇక సీజన్ 16 అయితే మొత్తంగా రూ.43 కోట్లు తీసుకున్నారట.  

తెలుగు బిగ్ బాస్ హోస్టుగా వ్యవహరిస్తున్న హీరో అక్కినేని నాగార్జున ఆరో సీజన్ వరకు ఎపిసోడ్‌కు రూ. 12 లక్షలు తీసుకునేవారట. ఇక సీజన్ మొత్తం రూ.12 కోట్లు. ఆ తర్వాత రూ.15 కోట్లకు పెంచారట. మరోసారి ఆ రెమ్యూనరేషన్ పెంచిన ఈ సీనియర్‌ హీరో రూ.30 కోట్లకు పెంచినట్లు సమాచారం  

కన్నడ బిగ్ బాస్ 2013 నుంచి ప్రారంభించారు. దీనికి కిచ్చా సుదీప్‌ హోస్టుగా 12 సీజన్లకు వ్యవహరించారు.  ఐదేళ్లకుగాను రూ.20 కోట్ల అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నట్లు సమాచారం. ఆ తర్వాత ఆయన ఆ రెమ్యూన్‌రేషన్‌ పెంచారు.

తమిళ బిగ్ బాస్ హోస్ట్ గా పనిచేసిన కమల్ హాసన్ సీజన్ 7 రూ.130 కోట్లు తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఆ తర్వాత రెండు సీజన్‌లు తమిళ హీరో విజయ్‌ సేతుపతి హోస్టుగా పనిచేస్తున్నారు. ఆయన  ఇప్పటివరకు రూ.50 కోట్లు రెమ్యూనిరేషన్ గా తీసుకున్నారట.  

కేరళ బిగ్‌బాస్‌ హోస్టుగా మళయాలం సూపర్‌ స్టార్‌ మోహన్‌లాల్‌ వ్యవహరిస్తున్నారు. 2018లో ప్రారంభం సమయంలో రూ.12 కోట్లు తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత సీజన్‌లకు ఆయన రూ.24 కోట్లకు పెంచారు. హై ప్రొఫైల్ ఉన్న హోస్టులను ద్వారా నిర్వహించడం వల్ల వ్యూయర్‌షిప్‌ పెరుగుతుందని అంచనా. 

