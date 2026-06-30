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Star Actress: రాత్రి వేళ స్టార్ నటి వెంట గుర్తుతెలియని వ్యక్తి.. అక్కడ టచ్ చేస్తూ అసభ్యకర ప్రవర్తన..

Written ByVishnupriya
Published: Jun 30, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:11 PM IST

Star Actress:కన్నడ నటి, బిగ్‌బాస్ కన్నడ మాజీ కంటెస్టెంట్ దివ్యా సురేష్ తాజాగా తనకు ఎదురైన చేదు అనుభవాన్ని సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించారు. బెంగళూరులో రాత్రి సమయంలో జరిగిన ఈ ఘటన తనను తీవ్రంగా కలచివేసిందని ఆమె చెప్పారు. మహిళల భద్రతపై మరోసారి ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ అధికారులను ప్రశ్నించారు.

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మహిళల భద్రత

దివ్యా సురేష్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఆదివారం రాత్రి సుమారు 11.30 గంటల సమయంలో ఆమె తన కజిన్‌తో కలిసి కారువైపు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. అదే సమయంలో ఓ గుర్తుతెలియని వ్యక్తి వారిని వెంబడించడం ప్రారంభించాడని చెప్పారు. అంతేకాకుండా అందరి మధ్య అసభ్యకరంగా ప్రవర్తిస్తూ అనుచిత సంకేతాలు చేశాడని..అతని అతను టచ్ చేసుకుంటూ వచ్చాడని ఆరోపించారు.  

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కన్నడ నటి వార్తలు

ఈ ఘటనను గమనించిన వెంటనే తాము అతడిని ఆపేందుకు ప్రయత్నించామని, అయినా అతడు తన ప్రవర్తనను మార్చుకోలేదని దివ్యా పేర్కొన్నారు. తాము కారులోకి ఎక్కే వరకు కూడా అతడు వారిని వెంటాడుతూ అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడని ఆమె వెల్లడించారు. ఈ సంఘటన తనను తీవ్రంగా భయపెట్టిందని చెప్పారు.  

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బెంగళూరులో వేధింపులు

దివ్యా ఈ విషయాన్ని ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీ ద్వారా అభిమానులతో పంచుకున్నారు. మహిళలు రాత్రి సమయంలో బయటకు వస్తే ఇలాంటి వేధింపులు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వస్తోందని ప్రశ్నించారు. "మహిళలకు భద్రత కల్పిస్తామని చెప్పే హామీలు ఎక్కడ ఉన్నాయి?" అంటూ బెంగళూరు పోలీసులను ట్యాగ్ చేస్తూ స్పందించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోను కూడా ఆమె రికార్డు చేసినట్లు తెలిపారు. ఆ వీడియోలో ఆమె కజిన్, ఆ వ్యక్తి అనుచితంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడని చూపిస్తూ పోలీసులకు ఫోన్ చేయాలని చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది.  

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బిగ్‌బాస్ కన్నడ దివ్యా సురేష్

ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు దివ్యాకు మద్దతుగా స్పందిస్తున్నారు. మహిళల భద్రత కోసం కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూడాలని పలువురు కోరుతున్నారు.  

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దివ్యా సురేష్ వేధింపులు

33 ఏళ్ల దివ్యా సురేష్ కన్నడ టెలివిజన్, సినిమాల్లో మంచి గుర్తింపు సంపాదించారు. 2021లో ప్రసారమైన బిగ్‌బాస్ కన్నడ సీజన్-8లో పాల్గొని మరింత పాపులర్ అయ్యారు. అంతకుముందు మోడల్‌గా కెరీర్ ప్రారంభించిన ఆమె 2017లో మిస్ ఇండియా సౌత్ టైటిల్‌ను గెలుచుకున్నారు. అనంతరం పలు కన్నడ సినిమాలు, టీవీ సీరియల్స్‌లో నటిస్తూ ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం ఆమె వెల్లడించిన ఈ ఘటన మహిళల భద్రతపై మరోసారి చర్చకు దారితీసింది. ఈ ఆరోపణలపై పోలీసులు ఎలా స్పందిస్తారు, ఘటనపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.

TAGS:
Divya Suresh
Divya Suresh harassment
Bigg Boss Kannada Divya Suresh
Bengaluru harassment incident
Kannada actress news

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