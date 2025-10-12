English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Divvela Madhuri: బిగ్‌బాస్‌లోకి దివ్వెల మాధురి.. వైల్డ్ కార్డ్ ద్వారా ఎంట్రీ.. ఇక రచ్చ రచ్చే..!

Divvela Madhuri: బిగ్‌బాస్‌లోకి దివ్వెల మాధురి.. వైల్డ్ కార్డ్ ద్వారా ఎంట్రీ.. ఇక రచ్చ రచ్చే..!

Divvela Madhuri In Bigg Boss: ఎమ్మెల్సీ దువ్వాడ శ్రీనివాస్, దివ్వెల మాధురి..  ఇటీవల కాలంలో ఏపీ రాజకీయాల్లో, సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్‌గా మారిన జంట. అయితే తాజాగా దివ్వెల మాధురి.. వైల్డ్ కార్డు ద్వారా బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్-9లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతుంది. ఈమె ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో పెద్ద ఎత్తున కాంట్రవర్సీ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఇలాంటి సెన్సేషనల్ ఇమేజ్ ఉన్న మాధురి.. హౌస్‌లోకి వెళ్తే డ్రామా పీక్స్‌కు వెళ్లడం ఖాయమంటున్నారు అభిమానులు.
 
1 /5

హీరో నాగార్జున హోస్ట్‌గా చేస్తున్న బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్-9 రియాలిటీ షో రోజురోజుకి ఇంట్రెస్టింగ్‌గా సాగుతోంది. ఈ సీజన్‌లో అదిరిపోయే ట్విస్ట్‌లతో.. షో ఏ సమయంలో ఎలాంటి మలుపు తిరుగుతుందో ఎవరికీ అంతు చిక్కడం లేదు. కొత్త ట్విస్ట్‌లు, నామినేషన్లు, ఎలిమినేషన్లతో ఆడియెన్స్‌ను ఆకట్టుకుంటోంది బిగ్‌బాస్.   

2 /5

తాజాగా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ డోస్‌ను మరింత పెంచేలా నిర్వాహాకులు సూపర్ ప్లాన్ చేశారు. ఈసారి బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లోకి వైల్డ్ కార్డ్‌తో ఏకంగా ఏడుగురు సభ్యులు అడుగుపెట్టనున్నారు. ఇక కొత్త సభ్యుల గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఎపిసోడ్‌ను బిగ్ బాస్ 2.O గ్రాండ్ లాంచ్ పేరుతో ప్రసారం చేయనున్నారు.   

3 /5

ఈ కొత్త ఎంట్రీలతో బిగ్‌బాస్ 9కి కొత్త ఊపు రావడమే కాకుండా.. ఇంట్లో కంటెస్టెంట్ల మధ్య అసలైన రణరంగం మొదలవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ఇక ఈ వైల్డ్ కార్డ్ ద్వారా  సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ దివ్వెల మాధురి బిగ్ బాస్ తెలుగు 9లోకి అడుగుపెడుతోంది. దువ్వాడ శ్రీనివాస్-దివ్వెల మాధురి జంట ఏపీలో తెగ వైరల్ అయింది.   

4 /5

అయితే బిగ్‌బాస్ సీజన్ 9 ప్రారంభంలోనే వెళ్లాల్సిన దివ్వెల మాధురి.. ఇప్పుడు హౌస్‌లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది.  దివ్వెల మాధురి, దువ్వాడ శ్రీనివాస్.. ఏపీ రాజకీయాల్లో పెద్ద ఎత్తున కాంట్రవర్సీ అయిన సంగతి తెలిసిందే. మాధురి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన ఒక వీడియో.. అప్లట్లో పెద్ద రచ్చకు దారి తీసింది. ఆమె చేసే పోస్టులు నెట్టింట్లో బాగా వైరల్ అయ్యాయి. 

5 /5

ఇలాంటి సెన్సేషనల్ ఇమేజ్ ఉన్న మాధురి హౌస్‌లోకి వస్తే డ్రామా పీక్స్‌కు వెళ్తుందనే నిర్వాహకులు ఈ ప్లాన్ చేశారు. మరి మాధురి బిగ్‌బాస్ 9 తెలుగులో ఎలా అలరిస్తుందో చూడాలి.

Divvela Madhuri Bigg Boss Entry Divvela Madhuri Divvela Madhuri Wild Card Entry Divvela Madhuri Srinivas Duvvada Divvela Madhuri In Bigg Boss Season 9 Telugu Divvela Madhuri In Bigg Boss House Bigg Boss Bigg Boss 9 Telugu bigg boss season 9 telugu Bigg Boss Today Episode

Next Gallery

Defence Stocks: అదృష్టమంటే మన హైదరాబాద్ కంపెనీదే.. రక్షణ శాఖ నుంచి భారీ ఆర్డర్ సొంతం..5ఏళ్లలో 1667శాతం లాభాలు.!!