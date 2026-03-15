Bigg Boss Contestant Controversy Comments : సోషల్ మీడియాలో వడాపావ్ గర్ల్ గా ప్రసిద్ధి పొందిన చంద్రికా దీక్షిత్ మరోసారి వివాదంలో నిలిచారు. ఇటీవల ఆమె ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో చేసిన వ్యాఖ్యలు పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. ముఖ్యంగా తల్లిగా తన బాధ్యత గురించి ఆమె చెప్పిన మాటలు నెటిజన్లలో తీవ్ర ప్రతికూల స్పందనను తెచ్చాయి.
ఢిల్లీలో వడాపావ్ స్టాల్ పెట్టుకుని వీడియోలు చేస్తూ చంద్రికా దీక్షిత్ సోషల్ మీడియాలో గుర్తింపు సంపాదించారు. ఆమె ప్రత్యేకమైన స్టైల్ కారణంగా త్వరగా వైరల్ అయ్యారు. తర్వాత ఆమెకు మరింత గుర్తింపు రావడంతో బిగ్బాస్ ఓటీటీ 3లో కూడా పాల్గొన్నారు. ఆ షో తర్వాత ఆమె పేరు మరింతగా ప్రజల్లో వినిపించింది.
అయితే తాజాగా ఒక యూట్యూబ్ ఛానెల్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చంద్రికా దీక్షిత్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు పెద్ద వివాదంగా మారాయి. ఆర్థిక సమస్యలు మరియు తన బిడ్డ భవిష్యత్తు గురించి మాట్లాడుతూ ఆమె ఒక సంచలన వ్యాఖ్య చేశారు. తల్లిగా తన బిడ్డను పెంచడం కోసం ఏదైనా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటానని, అవసరమైతే ఎవరితోనైనా పడుకోవాల్సి వచ్చినా కూడా వెనుకాడనని ఆమె చెప్పినట్లు ఆ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడైంది.
ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో బయటకు రావడంతో నెటిజన్లు తీవ్రంగా స్పందించారు. చాలా మంది ఆమె వ్యాఖ్యలను తప్పుబట్టారు. పిల్లలను పెంచడానికి గౌరవప్రదమైన పనులు ఎన్నో ఉన్నాయని, అలాంటి మాటలు మాట్లాడటం సరైంది కాదని కొందరు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. సమాజానికి తప్పు సందేశం వెళ్లేలా ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం మంచిది కాదని పలువురు విమర్శించారు.
కొంతమంది నెటిజన్లు మాత్రం ఇది కేవలం ప్రచారం కోసం చేసిన వ్యాఖ్యలేనని అంటున్నారు. వార్తల్లో ఉండేందుకు లేదా సోషల్ మీడియాలో దృష్టిని ఆకర్షించేందుకు ఇలాంటి మాటలు చెప్పిందని కొందరు ట్రోల్ చేస్తున్నారు.
చంద్రికా దీక్షిత్ గతంలో కూడా వివిధ కారణాలతో వార్తల్లో నిలిచారు. ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం, వివాహాల గురించి కూడా సోషల్ మీడియాలో అనేక చర్చలు జరిగాయి. ఇప్పుడు ఈ కొత్త వ్యాఖ్యలు ఆమెపై మరింత విమర్శలు వచ్చేలా చేశాయి.
సోషల్ మీడియాలో ఫేమ్ కోసం ఎంతవరకు వెళ్లాలి అనే అంశంపై ఇప్పుడు పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా ఒక తల్లి పాత్రను గౌరవంగా చూపించాల్సిన సమయంలో ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం చాలా మందికి నిరాశ కలిగించింది. ఈ వివాదం ఇంకా సోషల్ మీడియాలో కొనసాగుతూనే ఉంది.