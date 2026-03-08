RJ Surya: పెళ్లి చేసుకున్న బిగ్ బాస్ ఫేమ్ ఆర్జే సూర్య.. అమ్మాయి ఎవరో తెలుసా..?

RJ Surya: పెళ్లిళ్ల సీజన్ మొదలైంది. దీంతో చాలా మంది మ్యారేజ్ చేసుకుంటూ కొత్త జీవితంలోకి అడుగుపెడుతున్నారు. అందులో మన సెలబ్రిటీలు కూడా ఉన్నారు. ఇటీవలే టాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ – రష్మిక, అల్లు శిరీష్ – నయనిక పెళ్లిళ్లు జరగ్గా.. తాజాగా ఆర్జే, నటుడు, మిమిక్రి ఆర్టిస్ట్, బిగ్ బాస్ ఫేమ్ సూర్య కూడా ఓ ఇంటివాడయ్యాడు.
ఆర్జే, నటుడు, మిమిక్రి ఆర్టిస్ట్, బిగ్ బాస్ ఫేమ్ సూర్య గురించి ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. అయితే తాజాగా సూర్య పెళ్లి చేసుకొని ఓ ఇంటి వాడయ్యాడు.
ఆర్జేగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు సూర్య. బిగ్ బాస్ సీజన్ 6లో పాల్గొని మరింత ఫేమ్ తెచ్చుకున్నాడు. BB జోడి సీజన్ 1 విన్నర్గా కూడా నిలిచాడు సూర్య.
ప్రస్తుతం సినిమాల్లో నటుడిగా ట్రై చేస్తూనే ఆర్జేగా పనిచేస్తున్న సూర్య.. ఇటీవల మార్చి 6వ తేదిన తన కొలిగ్ అయిన మరో ఆర్జేని పెళ్లి చేసుకున్నాడు.
రెడ్ FMలో పనిచేస్తున్న ఆర్జే శౌర్య అనే అమ్మాయిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు సూర్య. అయితే మార్చి 6న పెళ్లి జరగగా.. నేడు శౌర్య తమ పెళ్లి ఫోటోలను సోషల్ మీడియా వేదికగా షేర్ చేసి ఈ విషయాన్ని తమ అభిమానులకు తెలియజేసింది.
దీంతో వారి అభిమానులు, సెలబ్రిటీలు, నెటిజన్లు.. సూర్య, శౌర్య జంటకు కంగ్రాట్యులేషన్స్ తెలియజేస్తూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. అయితే వీరి పెళ్లి కేవలం బంధుమిత్రులు, సన్నిహితుల మధ్యే జరిగినట్టుగా తెలుస్తోంది.