Bigg Boss: బిగ్ బాస్ శనివారం ఎపిసోడ్‌లో దిమ్మతిరిగే ట్విస్ట్.. టాప్ 5 నుంచి ఆ ఇద్దరు స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్స్ ఔట్..!

Bigg Boss 9 Telugu: బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 విన్నర్ ఎవరో తెలిసేందుకు ఇంకా ఒకరోజు మాత్రమే మిగిలి ఉంది. ఈ ఆదివారం గ్రాండ్‌గా ఫినాలే ఈవెంట్ జరుగనుంది. ఈ ఫినాలే కోసం ఆడియన్స్ సైతం ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురు చూస్తున్నారు. తనూజ, కళ్యాణ్ పడాల, ఇమ్మాన్యుయేల్, సంజన, పవన్ ఈ ఐదుగురిలో ఎవరు విన్నర్ అనేది ఉత్కంఠగా మారింది. ఈ క్రమంలో శనివారం నాటి ఎపిసోడ్‌కి సంబంధించిన షూటింగ్ తాజాగా పూర్తయ్యిందని తెలుస్తోంది. ఈ ఎపిసోడ్‌లో ఇద్దరు టాప్ కంటెస్టెంట్స్‌ని ఎలిమినేట్ అయ్యారట. వారెవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
బిగ్ బాస్ హౌస్ నుండి ముందుగా సంజన బయటకు వచ్చేసిందట. ఆ తరువాత టాప్ 3లో తప్పకుండ ఉంటాడనుకున్న డెమోన్ పవన్ కూడా ఎలిమినేట్ అయ్యి బయటకు వచ్చేశాడట. ఈ ఇద్దరి ఎలిమినేషన్‌తో శనివారం నాటి ఎపిసోడ్ ముగియనుందట. ఇక ఆదివారం జరిగే ఫైనల్ ఎపిసోడ్ లో కూడా చాలా ట్విస్టులు ఇవ్వనున్నాడట బిగ్ బాస్. 

ఇక ఈ సీజన్ ముందు నుంచి ఆడియన్స్‌లో మంచి ఫాలోయింగ్ తెచ్చుకున్నాడు జబర్దస్త్ కమెడియన్ ఇమ్మాన్యుయేల్. ముందు నుంచి తన కామెడీతో ఒక రేంజ్‌లో ఎంటర్టైన్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు. కానీ ఏమయ్యిందో తెలియదు కానీ, అనూహ్యంగా అతని గ్రాఫ్ తగ్గుతూ వచ్చింది. విన్నర్ రేస్ నుంచి మెల్లిగా కిందకు పడుతూ వచ్చాడు.   

అలా అయినప్పటికి కూడా ఇమ్మాన్యుయేల్ ఎక్కడ పట్టు వదలకుండా టాప్ 3 వరకు చేరుకున్నాడు. కానీ రియాలిటీని గ్రహించిన ఇమ్మాన్యుయేల్ టాప్ 2 తనూజ, కళ్యాణ్ మధ్య ఉంటుందని గ్రహించి.. ఫైనల్‌గా క్యాష్ బాక్స్ తీసుకొని బయటకు రానున్నట్లుగా సమాచారం. 

ఇక ఓటింగ్ విషయంలో కూడా భారీ మార్పులు జరిగినట్టుగా తెలుస్తోంది. గురువారం వరకు జరిగిన ఓటింగ్‌లో కళ్యాణ్ పడాల టాప్‌లో ఉన్నట్టుగా చూపించింది. కానీ, శుక్రవారం మాత్రం సీన్ రివర్స్ అయ్యిందట. నిన్న ఒక్కరోజే తనూజకు భారీగా ఓటింగ్ జరిగినట్టు తెలుస్తోంది.   

దీంతో లిస్టులో రెండవ స్థానంలో ఉన్న తనూజ ఇప్పుడు టాప్‌లోకి చేరిందిట. అలాగే విన్నర్ కూడా తనూజనే అవుతుందంటూ కూడా తెలుస్తోంది. మరి ఇన్ని మలుపులు తిరుగుతున్న ఈ సీజన్‌లో చివరికి విన్నర్ ఎవరవుతారనేది తెలియాలంటే ఆదివారం వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే.

