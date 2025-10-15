Bigg Boss Show Ban: ప్రముఖ రియాలిటీ షో బిగ్బాస్కు ఉన్న క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు. తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళ్, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో.. మంచి టీఆర్పీతో ప్రసారమవుతుంది. ఇక ఇప్పుడిప్పుడే ఈ రియాల్టీ షోలు.. కంటెస్టెంట్ల మధ్య మాటల యుద్దాలు, టాస్క్లు, గేమ్స్తో ఉత్కంఠగా సాగుతుంది. అయితే తాజాగా తమిళ బిగ్బాస్ షోను బ్యాన్ చేయాలంటూ పలువురు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. బిగ్బాస్ షోతో తమిళ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు దెబ్బతింటున్నాయని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
హీరో విజయ్ సేతుపతి హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్న తమిళ బిగ్బాస్ షోనూ బ్యాన్ చేయాలంటూ.. అధికార డీఎంకే ప్రభుత్వ మిత్రపక్షమైన తమిజ్హగ వజ్వురిమై కట్చి (టీవీకే) పార్టీ డిమాండ్ చేస్తోంది. బిగ్బాస్ షోపై టీవీకే పార్టీ అధినేత, ఎమ్మెల్యే వేల్మురుగన్ తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
బిగ్బాస్ షోలో జరుగుతున్న కొన్ని సన్నివేశాలు.. తమిళ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను కించపరిచే విధంగా ఉన్నాయని వేల్మురుగన్ మండిపడ్డారు. బిగ్బాస్ షో ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం కాదని.. ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ ఫ్యూచర్ని నాశనం చేసేలా షోలో సన్నివేశాలు ఉంటున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు.
ఈ బిగ్బాస్ హౌస్లో కిస్సింగ్ సీన్స్, హగ్స్, బెడ్రూమ్ దృశ్యాలు వంటివి టీనేజ్ ఆడపిల్లలు, చిన్న పిల్లల సమక్షంలో కుటుంబంతో కలిసి చూడలేని విధంగా ఉన్నాయన్నారు. ఒక ప్రధాన రాజకీయ పార్టీ మిత్రపక్షం నుంచి ఇలాంటి తీవ్ర ఆరోపణలు రావడంతో.. ఈ వివాదం ఒక్కసారిగా చర్చనీయాంశమైంది.
అయితే వేల్మురుగన్ ఈ వివాదాన్ని అసెంబ్లీ వేదికగా లేవనెత్తేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ తీర్మానాన్ని స్పీకర్ చర్చకు అనుమతించాలని.. అలాగే సీఎం, ఐటీ, ప్రసార శాఖలు జోక్యం చేసుకోని, ఈ షోను నిషేధించకపోతే... తాము ఊరుకోమన్నారు. బిగ్ బాస్ సెట్ వద్ద, అలాగే షోను ప్రసారం చేస్తున్న విజయ్ టెలివిజన్ కార్యాలయం వద్ద వేలాది మంది మహిళలతో కలిసి భారీ ఆందోళనకు దిగుతామని హెచ్చరించారు.
ఇటీవల సరైన అనుమతులు లేవంటూ కన్నడ 'బిగ్ బాస్' షోను సడన్గా పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు మూసివేసింది. రెండు రోజుల తర్వాత మళ్లీ రీస్టార్ట్ చేశారు. ఈ వివాదం ముగిసింది అనుకునేలోపు ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ తమిళ సీజన్ 9 షో కొత్త వివాదంలో చిక్కుకుంది.