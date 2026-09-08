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Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ తెలుగు 10.. వీళ్ళిద్దరి మధ్యే అసలు పోటీ?

Written ByVishnupriya
Published: Sep 08, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 11:06 AM IST

Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ ప్రారంభమైన వెంటనే హౌస్‌లో అసలు ఆట మొదలైంది. ఆదివారం షో ప్రారంభం కాగా, సోమవారం నుంచే కంటెస్టెంట్లు తమ గేమ్ ఎలా ఉండబోతుందో చూపించడం మొదలుపెట్టారు. ఈ సీజన్‌లో మొత్తం 16 మంది హౌస్‌లోకి వచ్చారు. ఇందులో 10 మంది సెలబ్రిటీలు కాగా, ఆరుగురు సామాన్యులు ఉన్నారు.

Rohith vs Thrigun1/5

బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10

ప్రస్తుతం బిగ్ బాస్ హౌస్‌లో రోహిత్, త్రిగుణ్ పేర్లు ఎక్కువగా వినిపిస్తున్నాయి. ఇద్దరూ మొదటి నుంచే తమ ఆధిపత్యాన్ని చూపించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. దీంతో ఈ సీజన్‌లో వీరిద్దరి మధ్య పోటీ ఆసక్తికరంగా మారే అవకాశం కనిపిస్తోంది. రోహిత్‌కు మొదటి నుంచే కొంత సపోర్ట్ లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా ‘అగ్నిపరీక్ష’ నుంచి వచ్చిన ఇతర కంటెస్టెంట్లు రోహిత్‌కు మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. తమతో పోలిస్తే రోహిత్ బాగా ఆడాడని వారు భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో జాన్సీ మినహా మిగతా వారు రోహిత్‌ను పైకి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఒక టాస్క్‌లో అతడిని లీడర్‌గా కూడా ఎంపిక చేశారు.  

Thrigun Bigg Boss Telugu2/5

బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 రోహిత్

అయితే జాన్సీ మాత్రం మరో దారిలో వెళ్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఆమె రోహిత్‌కు దూరంగా ఉంటూ సెలబ్రిటీ కంటెస్టెంట్లతో దగ్గరవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. ముఖ్యంగా త్రిగుణ్‌తో ఆమె సాన్నిహిత్యం పెంచుకుంటోంది. ఇది ఆమె గేమ్‌లో భాగమేనని కొందరు భావిస్తున్నారు.  

Rohith Bigg Boss Telugu3/5

బిగ్ బాస్ తెలుగు త్రిగుణ్

మరోవైపు త్రిగుణ్ కూడా హౌస్‌లో చాలా యాక్టివ్‌గా కనిపిస్తున్నాడు. తన అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా చెబుతూ, టాస్కుల్లో ముందుండేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాడు. నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో కూడా వెనుకాడటం లేదు. ఈ క్రమంలో అగ్నిపరీక్ష కంటెస్టెంట్లతో అతడికి కొన్ని విభేదాలు కూడా వచ్చాయి.  

Bigg Boss Telugu Season 104/5

రోహిత్ వర్సెస్ త్రిగుణ్

రోహిత్, త్రిగుణ్ మధ్య శుభ్రత విషయంలో కూడా వాదన జరిగింది. అలాగే ప్రత్యేక అధికారాలు ఇచ్చే విషయంలో ఇద్దరి మధ్య పోటీ కనిపించింది. ఒక సందర్భంలో రోహిత్‌కు ఆ అవకాశం రాకుండా త్రిగుణ్ తెలివిగా తన గేమ్ ఆడినట్లు కనిపించింది.  

Bigg Boss Telugu 105/5

బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 కంటెస్టెంట్స్

ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో కూడా ఈ ఇద్దరి గురించి చర్చ మొదలైంది. కొందరు రోహిత్‌కు మద్దతు ఇస్తుంటే, మరికొందరు త్రిగుణ్ గేమ్‌ను మెచ్చుకుంటున్నారు. దీంతో బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 సీజన్‌లో రాబోయే రోజుల్లో రోహిత్, త్రిగుణ్ మధ్య పోటీ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఎవరు హౌస్‌కు హీరోగా మారతారు? ఎవరు విలన్‌గా కనిపిస్తారు? అనేది రాబోయే ఎపిసోడ్లలోనే స్పష్టమవుతుంది.

TAGS:
Bigg Boss Telugu 10
Bigg Boss Telugu Season 10
Rohith Bigg Boss Telugu
Thrigun Bigg Boss Telugu
Rohith vs Thrigun

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