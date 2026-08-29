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Bigg Boss Telugu 10: బిగ్‌బాస్ 10 పై విష్ణుప్రియ షాకింగ్ కామెంట్స్.. అసలు ఏమందంటే... కంటెస్టెంట్ల పరిస్థితిపై సానుభూతి..!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 29, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 01:52 PM IST

Bigg Boss Telugu 10: బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 కోసం ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కొత్త సీజన్‌లో ఎవరెవరు కంటెస్టెంట్లుగా వస్తారనే విషయం ఇప్పటికే చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈసారి సామాన్యులకు కూడా బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లోకి వెళ్లే అవకాశం కల్పించేందుకు ‘అగ్నిపరీక్ష’ పేరుతో ఆడిషన్స్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఆడిషన్స్‌కు సంబంధించిన కొన్ని వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Bigg Boss Agni Pareeksha1/5

విష్ణుప్రియ

అగ్నిపరీక్షలో పాల్గొంటున్న కొందరు సామాన్యులు వివిధ టాస్కులు చేయాల్సి వస్తోంది. ఈ సమయంలో జడ్జిలు వారిని ప్రశ్నించడం, టాస్కులు ఇవ్వడం వంటి వీడియోలు బయటకు వస్తున్నాయి. అయితే కొన్ని వీడియోల్లో జడ్జిలు కంటెస్టెంట్లపై గట్టిగా మాట్లాడటం, కోప్పడటం కనిపించడంతో సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు కూడా వస్తున్నాయి.  

Agni Pareeksha2/5

విష్ణుప్రియ బిగ్‌బాస్

ఈ అంశంపై బిగ్‌బాస్ మాజీ కంటెస్టెంట్ విష్ణుప్రియ స్పందించారు. తన సీజన్‌లో ఇలాంటి అగ్నిపరీక్షను ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం తనకు రాలేదని ఆమె చెప్పారు. అందుకు తాను అదృష్టవంతురాలినని భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు. బిగ్‌బాస్ షోలో ఉండటమే చాలా కష్టమైన విషయమని, తాను ఆ సమయంలో తన నమ్మకంతో ముందుకు వెళ్లానని విష్ణుప్రియ పేర్కొన్నారు.  

Vishnu Priya Bigg Boss3/5

అగ్నిపరీక్ష

అదే సమయంలో ప్రస్తుతం అగ్నిపరీక్షలో పాల్గొంటున్న సామాన్యుల పరిస్థితిని కూడా ఆమె అర్థం చేసుకున్నారు. ఇలాంటి తీవ్రమైన పరిస్థితుల్లో కొత్తవాళ్లు తమను తాము నిరూపించుకోవడం అంత సులభం కాదని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. తెలియని వాతావరణంలో కెమెరాల ముందు టాస్కులు చేయడం, జడ్జిల ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పడం వారికి ఒత్తిడిగా ఉంటుందని అన్నారు.  

Vishnu Priya4/5

బిగ్‌బాస్ అగ్నిపరీక్ష

అగ్నిపరీక్షకు సంబంధించిన వీడియోలపై ప్రేక్షకుల నుంచి మిశ్రమ స్పందన వస్తోంది. కొందరు జడ్జిల తీరు చాలా కఠినంగా ఉందని విమర్శిస్తుంటే, మరికొందరు కంటెస్టెంట్ల సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించడానికి ఇలాంటి టాస్కులు అవసరమని అంటున్నారు.ఈ ఆడిషన్స్ ప్యానెల్‌లో మాజీ బిగ్‌బాస్ కంటెస్టెంట్లు బిందు, అభిజీత్, నవదీప్ ఉన్నారు. శ్రీముఖి ఈ కార్యక్రమానికి హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు.

Bigg Boss Telugu 105/5

బిగ్‌బాస్ తెలుగు ఆడిషన్స్

ఇక బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 10కు నాగార్జున మరోసారి హోస్ట్‌గా వ్యవహరించనున్నారు. స్టార్ మా ఛానల్‌లో సెప్టెంబర్ 6 నుంచి ఈ కొత్త సీజన్ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. దీంతో అగ్నిపరీక్ష ద్వారా ఎంపికయ్యే సామాన్య కంటెస్టెంట్లు ఎవరు అనే ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.

TAGS:
Bigg Boss Telugu 10
Bigg Boss Telugu Season 10
Vishnu Priya
Vishnu Priya Bigg Boss
Agni Pareeksha
Bigg Boss Agni Pareeksha

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