Flora Saini dating comments goes controversy: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 లో ఫ్లోరా సైనీ యాక్టివ్గా పాల్గొన్నారు. కానీ ఆమె అనూహ్యంగా ఎలిమినెట్ అయ్యారు.ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఆమె చేసిన బోల్డ్ కామెంట్స్ నెట్టింట కాంట్రవర్సీగా మారాయి.
ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది సెలబ్రీటీల నుంచి సామాన్యుల వరకు చాలా మంది పెళ్లిళ్లు పెటాకులు అవుతున్నాయి. పెళ్లి చేసుకుని కొన్ని రోజులు బాగానే ఉంటున్నారు.కానీ ఆ తర్వాత గొడవలు పడి చిన్న చిన్న విషయాల్ని పెద్దదిగా చేసుకుని డైవర్స్ వరకు వెళ్లిపోతున్నారు. దీంతో చాలా మంది లైఫ్ ప్రస్తుతం కాంట్రవర్సీగా మారింది.
ప్రస్తుతం నటి ఫ్లోరా సైనీ చేసిన కామెంట్స్ తెగ హట్ టాపిక్ గా మారాయి.ఈ భామ ఇటీవల బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 లో పాల్గొని , అనూహ్యంగా ఎలిమినెట్ అయి బైటకు వచ్చింది. ఈ క్రమంలో ఇటీవల ఇంటర్వ్యూలో ఆమె చేసిన బోల్డ్ కామెంట్స్ నెట్టింట కాకపుట్టిస్తున్నాయి.
ఫ్లోరా సైనీ.. నరసింహనాయుడు సినిమాలో లక్స్ పాప అంటే మాత్రం టక్కున గుర్తుపట్టేస్తారు. తెలుగులో భామ.. నువ్వు నాకు నచ్చావ్, చాలా బాగుంది, నవ్వుతూ బతకాలిరా, నరసింహనాయుడు వంటి మూవీస్ లో నటించారు. అయితే.. తాజాగా.. పెళ్లిపై ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు కాంట్రవర్సీగా మారాయి.
పెళ్లికన్నా.. డేటింగ్ బెస్ట్ అంటూ ఫ్లోరా సైనీ స్పష్టం చేశారు. తన ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది పెళ్లిళ్లు చేసుకుని డైవర్స్ తీసుకున్నారని, పెళ్లి చేసుకుని గొడవలు పడి, విడిపోవడం కంటే.. డేటింగ్ బెటర్ అంటూ మాట్లాడారు.
డేటింగ్ లో అన్ని రకాలుగా ఎంజాయ్ చేయోచ్చన్నట్లు డబుల్ మీనింగ్ డైలాగ్ కొట్టింది. తను ఒకబ్బాయితో డీప్ గా డేటింగ్ లో ఉన్నానని కూడా చెప్పుకొచ్చింది. తనను అడిగితే.. ఈ పెళ్లి కన్నా.. డేటింగ్ బెటర్ అని చెప్తానని కామెంట్స్ చేసింది. అయితే..ఈ కామెంట్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. ఆమె లైఫ్ లో ఏదో జరిగిందని.. అందరికి ఏదో తెలిసేలా చెప్పడం అవసరమా..?.. ఇలా చేస్తే వివాహ వ్యవస్థ అసలు ఉంటుందా..?.. అంటూ నెటిజన్లు ఫ్లోరా సైనీని ఏకీపారేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ భామ చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.