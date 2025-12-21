Bigg Boss Highest Remuneration: బిగ్ బాస్ 9 హౌస్ లో హైయెస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంది ఎవరో తెలుసా.. 100 రోజులకు ఏకంగా అన్ని లక్షలు..!

Bigg boss season 9 highest remuneration : బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 విజయవంతంగా ముగింపు దశకు చేరుకుంది. ఈ సీజన్కి మొదటి నుంచే మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. పెద్ద స్టార్ కంటెస్టెంట్లు లేకపోయినా.. కంటెంట్ పరంగా ఈ సీజన్ ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. దాదాపు 100 రోజులకు పైగా హౌస్లో కొనసాగిన పోటీ తర్వాత టాప్ 5 కంటెస్టెంట్లు ఫైనల్స్కు చేరుకున్నారు.
బిగ్బాస్ సీజన్ 9.. టాప్ 5లో ఉన్న వారిలో ముందుగా హౌస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన కంటెస్టెంట్ సీనియర్ హీరోయిన్ సంజన గల్రానీ. ఫైనల్ ఓటింగ్లో ఇతరులతో పోలిస్తే.. ఆమెకు తక్కువ ఓట్లు రావడంతో మొదటి ఎలిమినేషన్గా బయటకు రావాల్సి వచ్చింది. దీంతో సంజన పారితోషికంపై సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చ మొదలైంది.
సంజన గల్రానీ బిగ్ బాస్ హౌస్లో మొత్తం 15 వారాలు కొనసాగారు. ఈ 15 వారాల పాటు ఆమె ఆటతీరు, టాస్కుల్లో పాల్గొనడం.. తన అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా చెప్పడం ద్వారా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. మొదట్లో కొంత ఇబ్బంది ఎదురైనా.. క్రమంగా హౌస్లో తన స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు.
అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం, సంజనకు రోజుకు సుమారు రూ.40 వేల వరకు పారితోషికం ఇచ్చారట. అంటే వారానికి దాదాపు రూ.2.8 లక్షల వరకు ఆమెకు అందినట్లు తెలుస్తోంది. ఇలా 15 వారాలు బిగ్ బాస్ హౌస్లో కొనసాగినందుకు మొత్తం మీద ఆమెకు సుమారు రూ.42 లక్షల.. వరకు చెల్లించారన్న టాక్ వినిపిస్తోంది.
ఈ మొత్తం విన్నర్కు ఇచ్చే ప్రైజ్ మనీకి చాలా దగ్గరగా ఉండటం విశేషం. ఒకవేళ సంజన బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 విజేతగా నిలిచి ఉంటే.. ప్రైజ్ మనీ రూ.50 లక్షలతో పాటు మొత్తం ఆదాయం దాదాపు కోటి రూపాయలకు చేరేదని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
హౌస్లో ఉన్న సమయంలో సంజనపై కొంతమంది కంటెస్టెంట్లు టార్గెట్ చేయడంతో ప్రేక్షకుల్లో ఆమెకు సింపతి కూడా పెరిగింది. మధ్యలో ఆమె ప్రభావం తగ్గినట్టు అనిపించినా.. చివరివరకు పోరాడి టాప్ 5లో స్థానం సంపాదించుకోవడం ఆమెకు పెద్ద ప్లస్ అయింది.
మొత్తానికి..బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 ద్వారా సంజన గల్రానీ మంచి గుర్తింపు మాత్రమే కాకుండా భారీ పారితోషికాన్ని కూడా అందుకున్నారు. ఇది ఆమె కెరీర్కు మరో కీలక మైలురాయిగా చెప్పుకోవచ్చు.