Bigg Boss Beauty: రోడ్డుపైనే అలా చేశారు.. లైంగిక వేధింపుల గురించి ఎమోషనల్ అయిన బిగ్ బాస్ బ్యూటీ..!

Bigg Boss Contestant : బిగ్ బాస్ తెలుగు షో ద్వారా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న శ్రీ సత్య తాజాగా తన జీవితంలో ఎదుర్కొన్న చేదు అనుభవాలను బయటపెట్టింది. చిన్నతనం నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎదురైన ఇబ్బందుల గురించి ఆమె భావోద్వేగంగా మాట్లాడింది. ఆమె చెప్పిన విషయాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారి తీశాయి.
శ్రీ సత్య ఇప్పటికే పలు సీరియల్స్లో నటించి మంచి పేరు సంపాదించింది. బిగ్ బాస్ సీజన్ 6లో పాల్గొనడంతో ఆమెకు మరింత గుర్తింపు వచ్చింది. తన మాటతీరు, ప్రవర్తనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. షో తర్వాత కూడా టీవీ కార్యక్రమాలు, మ్యూజిక్ వీడియోలు చేస్తూ బిజీగా ఉంది.
ఇటీవల ఒక టాక్ షోలో పాల్గొన్న శ్రీ సత్య తన వ్యక్తిగత జీవితంలోని కొన్ని బాధాకర సంఘటనలను పంచుకుంది. చిన్నప్పుడే తాను అసభ్య ప్రవర్తనను ఎదుర్కొన్నానని ఆమె తెలిపింది. ఏడో తరగతిలో చదువుతున్న సమయంలో రోడ్డుపై నడుస్తూ ఉండగా ఒక వ్యక్తి తాను అసౌకర్యంగా అనిపించేలా ప్రవర్తించాడని చెప్పింది. అప్పుడు చుట్టూ ఉన్నవారు చూసినా ఎవరూ స్పందించలేదని ఆమె బాధ వ్యక్తం చేసింది.
ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా పరిస్థితులు అంత సులభంగా లేవని శ్రీ సత్య తెలిపింది. సినిమా అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించినప్పుడు అనేక అడ్డంకులు ఎదురయ్యాయని చెప్పింది. కొన్ని సందర్భాల్లో పరోక్షంగా అనుచితమైన సూచనలు చేశారని, ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా కూడా ఇబ్బంది పెట్టారని వెల్లడించింది.
అలాగే కొన్ని షూటింగ్ లొకేషన్లలో కూడా అవమానకర పరిస్థితులు ఎదురయ్యాయని తెలిపింది. మేకప్ రూమ్లో కూడా తనను అవమానించేలా ప్రవర్తించారని, తన వస్తువులను బయటకు విసిరేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయని చెప్పింది. ఇవన్నీ తనకు చాలా బాధ కలిగించాయని ఆమె పేర్కొంది.
ఇప్పుడు సమాజంలో అమ్మాయిల దుస్తుల గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నారని, కానీ అసలు సమస్య దుస్తులు కాదని ఆమె స్పష్టం చేసింది. చిన్నపిల్లలు కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నారని, ఇది చాలా ఆందోళనకరమైన విషయం అని చెప్పింది.
శ్రీ సత్య చెప్పిన ఈ విషయాలు ఇప్పుడు నెటిజన్లను ఆలోచింపజేస్తున్నాయి. చాలా మంది ఆమెకు మద్దతుగా స్పందిస్తున్నారు. ఇలాంటి సంఘటనలు బయటకు రావడం వల్ల మరింత అవగాహన పెరుగుతుందని, బాధితులు ముందుకు రావడానికి ధైర్యం కలుగుతుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.