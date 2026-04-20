Tamanna Baby Bump: తల్లి కాబోతున్న తమన్నా.. బేబీ బంప్ ఫోటోలు షేర్ నటి.. ఇదెలా సాధ్యమని ఆశ్చర్యపోతున్న అభిమానులు!

Tamanna Pregnancy:తమన్నా తాజాగా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో షేర్ చేసిన ఫోటోలు వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆశ్చర్య పరుస్తున్నాయి . ఆమె తనను ప్రెగ్నెంట్ అంటూ బేబీ బంప్ ఫోటోలు కూడా షేర్ చేసింది. ఇక అసలు ఇది ఎలా సాధ్యం అంటూ అభిమానులు కింద కామెంట్లు పెడుతున్నారు. మరి కొంతమంది మాత్రం ఏమీ ఆలోచించకుండా ఆమెకు కంగ్రాట్స్ అంటూ చెబుతున్నారు.
తెలుగు బిగ్బాస్ సీజన్ 3 ద్వారా ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన ట్రాన్స్జెండర్ తమన్నా సింహాద్రి మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. చాలా కాలంగా పబ్లిక్లో ఎక్కువగా కనిపించని ఆమె, ఈమధ్య వరుసగా కొన్ని విషయాలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడంతో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
కొద్ది రోజుల క్రితం తన పెళ్లికి ఏడాది పూర్తయిందని చెబుతూ భర్త ఫోటోను షేర్ చేసింది. ఆ పోస్టు అప్పట్లో బాగా వైరల్ అయింది. ఇప్పుడు మరోసారి షాక్ ఇస్తూ తాను గర్భవతిని అని చెప్పింది. ఈ విషయాన్ని తెలిపే ఫోటోను కూడా ఆమె సోషల్ మీడియాలో పెట్టడంతో నెటిజన్లలో పెద్ద చర్చ మొదలైంది.
విజయవాడకు చెందిన తమన్నా సింహాద్రి అసలు పేరు మస్తాన్. ఆమె చిన్నప్పటి నుంచి భిన్నమైన అనుభవాలను ఎదుర్కొంది. పెరిగిన తర్వాత ముంబైకి వెళ్లి లింగ మార్పిడి శస్త్రచికిత్స చేయించుకుని తమన్నాగా మారింది. తరువాత సమాజంలో తన గుర్తింపు కోసం పోరాడుతూ ముందుకు వచ్చింది. View this post on Instagram A post shared by Tamanna Simhadri official (@tamannasimhadri)
బిగ్బాస్ షోలో కేవలం కొన్ని రోజులు మాత్రమే ఉన్నప్పటికీ ఆమె తన ప్రత్యేకతతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ముఖ్యంగా యాంకర్ శ్రీముఖితో ఆమెకు మంచి స్నేహం ఏర్పడింది. షో ముగిసిన తర్వాత కూడా ఈ స్నేహం కొనసాగుతూనే ఉంది.
తమన్నా రాజకీయాల్లో కూడా అడుగుపెట్టింది. 2019లో మంగళగిరి నుంచి పోటీ చేయగా, 2024లో పిఠాపురం నుంచి కూడా ఎన్నికల్లో నిలబడింది. అయితే ఈ రెండు సార్లు కూడా ఆమెకు విజయాన్ని అందుకోలేకపోయింది. అయినప్పటికీ ప్రజల మధ్య ఉండాలనే ఆసక్తిని మాత్రం విడిచిపెట్టలేదు.
ఇప్పుడు ఆమె చెప్పిన గర్భం విషయం సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారి తీసింది. ట్రాన్స్జెండర్ అయిన వ్యక్తి ఎలా గర్భవతి అవుతుందనే ప్రశ్నలు చాలా మందిలో ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. కొందరు ఇది నిజమేనా అని ఆశ్చర్యపడుతుంటే, మరికొందరు ఇది ఏదైనా ప్రత్యేక వైద్య విధానం ద్వారా జరిగిందా అని అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.