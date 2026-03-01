Bigg Boss Beauty: బిగ్ బాస్ ఇంట్లో జరిగేది అదే.. వాళ్లందరికీ చాలా పొగరు.. కీలక విషయాలు బయటపెట్టిన స్రవంతి చొక్కారపు..

Sravanthi Chokkarapu
బిగ్ బాస్ హౌస్ అంటే బయట కనిపించేంత సులువు కాదని యాంకర్ స్రవంతి చొక్కారపు ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పింది. బిగ్ బాస్ షోలో అందరూ ఒకేలా ఉండరని, కొంతమంది కెమెరాల కోసం మాత్రమే కాకుండా జీవితంలోనే నటిస్తూ ఉంటారని ఆమె చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
స్రవంతి చొక్కారపు బిగ్ బాస్ షో ద్వారా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. షో తర్వాత ఆమె కెరీర్ మరింత బిజీ అయింది. ప్రస్తుతం వరుసగా ఫ్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లకు యాంకర్గా వ్యవహరిస్తూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఇటీవల ‘హే బలవంత్’ సినిమాలో కూడా నటించి మంచి మార్కులు కొట్టింది. ఈ సమయంలో ఆమె ఇచ్చిన తాజా ఇంటర్వ్యూ వైరల్ అవుతోంది.
ఆ ఇంటర్వ్యూలో యాంకర్, “బిగ్ బాస్ హౌస్లో అసలు వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది?” అని ప్రశ్నించగా, స్రవంతి చాలా నిజాయితీగా సమాధానం ఇచ్చింది. బిగ్ బాస్ తెలుగు ఒక మంచి అవకాశమని, అక్కడికి వెళ్లినప్పుడు మన నిజ స్వభావం బయటపడుతుందని ఆమె చెప్పింది. ఒత్తిడి, ఎమోషన్స్, కోపం, ఓపిక అన్నీ అక్కడే పరీక్షకు వస్తాయని తెలిపింది.
తాను బిగ్ బాస్ను ఒక ప్రాజెక్ట్లా భావించి హౌస్లోకి అడుగు పెట్టానని స్రవంతి చెప్పింది. “అక్కడ ఉండే పరిస్థితులు మనల్ని బాగా పరీక్షిస్తాయి. మనం ఎంత వరకు మానసికంగా బలంగా ఉన్నామో అక్కడే అర్థమవుతుంది,” అని ఆమె వివరించింది.
అయితే అందరూ ఒకేలా ఉండరని ఆమె స్పష్టం చేసింది. కొంతమంది మాత్రం కెమెరాల ముందు ఎప్పుడూ నటిస్తూనే ఉంటారని చెప్పింది. “వాళ్లు బిగ్ బాస్ కోసం నటించడం కాదు. వాళ్ల జీవితమే ఒక నటన. అలాంటి వాళ్లు హౌస్లోకి వెళ్లినా మారరు,” అని చెప్పింది.
బిగ్ బాస్ తర్వాత జీవితం గురించి మాట్లాడుతూ, తాను షోకు ముందు ఏం చేసిందో, వచ్చిన తర్వాత కూడా అదే పని చేస్తున్నానని చెప్పింది. బిగ్ బాస్కి వెళ్లామని పెద్ద అవకాశాలు వస్తాయనే అంచనాలు పెట్టుకోకూడదని సూచించింది.