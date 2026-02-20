English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bigg Boss Season 10: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 కోసం నాగార్జున రెమ్యునరేషన్ తెలిస్తే మతిపోవాల్సిందే..!

తెలుగులో రియాలిటీ షోలలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కార్యక్రమం బిగ్ బాస్ తెలుగు. 2017లో మొదలైన ఈ షో ప్రతి సీజన్‌తో ప్రేక్షకుల ఆసక్తిని పెంచుకుంటూ వస్తోంది. ప్రస్తుతం బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10పై పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సీజన్‌కు హోస్ట్‌గా ఎవరు ఉంటారు? ఆయన రెమ్యునరేషన్ ఎంత? అనే ప్రశ్నలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి
బిగ్ బాస్ తెలుగు తొలి సీజన్‌కు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ హోస్ట్‌గా వ్యవహరించారు. ఆయన హోస్టింగ్‌కు మంచి స్పందన వచ్చింది. అయితే సినిమాల బిజీ షెడ్యూల్ కారణంగా తర్వాతి సీజన్లకు ఆయన అందుబాటులో లేరు. సీజన్ 2కి నాని హోస్ట్‌గా వచ్చారు. కానీ మిశ్రమ స్పందన రావడంతో ఆయన ఆ బాధ్యతను కొనసాగించలేదు.

ఆ తర్వాత సీజన్ 3 నుంచి అక్కినేని నాగార్జున బిగ్ బాస్ హోస్ట్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు వరుసగా షోను నడిపిస్తున్నారు. నాగార్జున హోస్టింగ్ స్టైల్, మాట తీరు, కంటెస్టెంట్లతో వ్యవహరించే విధానం ప్రేక్షకులకు బాగా నచ్చింది. ఆయన ఉన్నతమైన ఇమేజ్ కూడా షోకు మరింత బలం చేకూర్చింది.  

సీజన్ 7, అలాగే ఇటీవల ప్రసారమైన సీజన్ 9 భారీ టీఆర్పీ రేటింగ్స్ సాధించాయి. దీంతో నాగార్జునకు డిమాండ్ మరింత పెరిగిందని టాక్. ఇదే సమయంలో ఆయన రెమ్యునరేషన్‌పై కూడా చర్చ మొదలైంది. సోషల్ మీడియాలో వినిపిస్తున్న సమాచారం ప్రకారం, గత ఏడు సీజన్లకు కలిపి నాగార్జున సుమారు రూ.200 కోట్ల వరకు పారితోషికం అందుకున్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది. అంటే ఒక్కో సీజన్‌కు సగటున రూ.25 నుంచి 30 కోట్ల వరకు తీసుకున్నారనే మాట వినిపిస్తోంది.  

ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 కోసం ఆయన రెమ్యునరేషన్ మరింత పెరిగిందని టాక్. ఈ సీజన్‌కు దాదాపు రూ.40 కోట్ల వరకు డిమాండ్ చేస్తున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే ఇవన్నీ అధికారికంగా ప్రకటించిన వివరాలు కావు. చానల్ గానీ, నాగార్జున గానీ ఇప్పటివరకు స్పష్టత ఇవ్వలేదు.  

మరోవైపు బిగ్ బాస్ షోపై విమర్శలు కూడా కొనసాగుతున్నాయి. కొందరు సాంప్రదాయవాదులు షో కంటెంట్‌పై అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి మాత్రం తగ్గడం లేదు. బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 మరింత గ్రాండ్‌గా, కొత్త కాన్సెప్ట్‌లతో రానుందని సమాచారం. హోస్ట్‌గా నాగార్జున కొనసాగుతారా? ఆయన రెమ్యునరేషన్ ఎంత అనే విషయాలు త్వరలోనే స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.

