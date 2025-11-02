Bigg boss Telugu season 9: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 లో వైల్డ్ కార్డ్ తో ఎంట్రీ ఇచ్చిన పచ్చళ్ల పాప కేవలం రెండు వారాలకే హౌస్ నుంచి ఎలిమినెట్ అయ్యింది.ఈ క్రమంలో తాజాగా.. పచ్చళ్ల పాప బిగ్ బాస్ హౌస్ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది.
బిగ్ బాస్ హౌస్ తెలుగు సీజన్ 9 ప్రస్తుతం ఒక రేంజ్ లో దుమ్మురేపుతుంది. ముఖ్యంగా వైల్డ్ కార్డ్ తో ఎంట్రీ ఇచ్చిన దివ్వెల మాధురీ, పచ్చళ్ల పాప రమ్య వెళ్లిన తర్వాత ఆట మరో విధంగా మారిపోయిందని చెప్పవచ్చు. దివ్వెల మాధరీ మొదట్లో కాస్తంతా ఫైర్ మీదున్న ఆతర్వాత నాగార్జున తీసుకున్న క్లాస్ తో ట్రాక్ లోకి వచ్చింది. కానీ పాపం.. పచ్చళ్ల పాప మాత్రం ప్రతిదానికి హౌస్ మెంట్స్ పై తన నోటిదూల, కాంట్రవర్సీ కామెంట్స్ లు, లింక్ లు పెట్టడంతో ఆమె పూర్తిగా నెగిటివ్ అయ్యింది.
ముఖ్యంగా తనూజ విషయంలో రమ్య ప్రవర్తన ఆమెకు మైనస్ అయ్యిందని చెప్పవచ్చు. దీంతో ఆమెకు నెగెటివ్ ఓట్లు రావడంతో బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి రెండువారాల్లోనే ఎలిమినేట్ అయ్యింది. ఈ క్రమంలో ‘అలేఖ్య చిట్టి పికిల్స్’ పచ్చళ్ల భామ రమ్య బిగ్ బాస్ పై సంచలన ఆరోపణలు గుప్పించింది.
తాజాగా మరో సంచలన వీడియోను రిలీజ్ చేసింది పచ్చళ్ల పాప రమ్య. అయితే.. ఇందులోనూ తనూజనే టార్గెట్ చేస్తూ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేసింది రమ్య. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
తనను హౌస్ నుంచి కావాలని బిగ్ బాస్ నిర్వాహకులే ఎలిమినేట్ చేశారని తాను.. తనూజలా లవ్ కంటెంట్ ఇవ్వడంలేదని, తాను చేస్తున్న కామెంట్స్ ఆమెకు మైనస్ అవుతున్నందుకు తనను కావాలని టార్గెట్ చేసి బైటకు పంపించారని రమ్య ఫైర్ అయ్యింది. తనూజ పెద్ద మహనటి అని మండిపడింది.
తాను ఆడియన్స్ ఓటింగ్ ప్రకారం చూస్తే మూడు లేదా నాలుగో ప్లేస్ లో ఉన్నానని మాట్లాడింది. తనూజకు ఎదురు తిరిగాను, హౌస్ లో ఉంటే ఆవిడకు ఇంకా నెగెటివ్ గా మాట్లాడుతానని బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి నన్ను బయటకు పంపించేశారని రమ్యమోక్ష తెలిపింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
దీనిపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా తనూజ ఫ్యాన్స్ ఈ వీడియోపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. వంగలేక మంగ్లవారం అన్నట్లు రమ్య తీరుందని నెటిజన్లు ఏకీపారేస్తున్నారు. మరికొంత మంది వీధిశునకాల కోసం షెల్టర్ కడ్తానన్నావ్ కదా.. ఆ పనులు చూసుకొ అంటూ పంచ్ లు వేస్తున్నారు. మరికొంత మంది ఈ విధంగా రచ్చ చేసి రీఎంట్రీ కోసం ప్లాన్ లు చేస్తున్నావా అంటూ కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియోతో పచ్చళ్ల పాప మరోసారి నెట్టింట హట్ టాపిక్ గా మారింది.