Bigg Boss Telugu Season 9: గ్రాండ్ ఫినాలేకు దగ్గరలో ఉంది బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9. ఇప్పటికే టికెట్ టూ ఫినాలేలో కళ్యాణ్ గెలిచిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ 9వ సీజన్ ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ గా కళ్యాణ్ నిలిచాడు. అయితే ఈ 13వ వారం బిగ్ బాస్ హౌస్ నుండి ఎలిమినేషన్కి సంబంధించిన షాకింగ్ విషయాలు బయటకు వస్తున్నాయి. ఈ వీక్ స్టార్టింగ్ నుండి స్ట్రాంగ్గా ఉన్న కంటెస్టెంట్ ఎలిమినేట్ అయినట్లుగా తెలుస్తోంది.
బిగ్ బాస్ తెలుగు 9వ సీజన్ 13వ వారం రణరంగంగా సాగింది. ఇక ఈ వారం ఎలిమినేషన్లో పెద్ద ట్విస్ట్ చోటు చేసుకోబోతుందట. ఇప్పటికే నామినేషన్లో తనూజ, రీతూ చౌదరీ, డీమాన్ పవన్, భరణి, సుమన్ శెట్టి, సంజన ఉన్నారు.
వీరిలో తనూజ ఓటింగ్లో టాప్లో ఉంది. తనూజ తర్వాత ఓటింగ్లో రీతూ, డీమాన్ పవన్, భరణి ఉండగా.. చివర్లో సంజన, సుమన్ శెట్టి ఉన్నారు.
ఇక ఈ వారం సింగిల్ ఎలిమినేషన్ ఉంటుందా..? లేదా డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉంటుందా..? అనేది ప్రస్తుతం సస్పెన్స్ గా ఉంది. అయితే ఈ వీక్ మాత్రం సుమన్ శెట్టి తర్వాత డేంజర్ జోన్ లో సంజన, భరణిలున్నారు.
ఈ ముగ్గురిలోనే ఎలిమినేషన్ ఉంటుంది. అయితే లేటెస్ట్ అప్ డేట్ ప్రకారం.. ఈ వారం సుమన్ శెట్టి ఎలిమినేట్ అయ్యాడని తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఇందుకు సంబంధించిన షూట్ కంప్లీట్ అయినట్లుగా సమాచారం.
ఇక్కడ మరో ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ కి ఛాన్స్ ఉంది. సుమన్ శెట్టి తర్వాత భరణి, సంజనా డేంజర్లో ఉన్నారు. వీరిలో ఒకరు ఎలిమినేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ ఇద్దరిలో ఎవరు ఉంటారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.