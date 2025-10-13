English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ramya Moksha: సోషల్ మీడియాలో ట్రోలింగ్.. నాన్న మరణం.. అంతా కొలాప్స్: అలేఖ్య చిట్టి పికిల్స్ ఫేమ్ రమ్య మోక్ష

Alekhya Chitti Pickles Fame Ramya Moksha: బిగ్‌బాస్ 9 వైల్డ్ కార్డ్ ద్వారా హౌస్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది.. అలేఖ్య చిట్టి పికిల్స్ ఫేమ్ రమ్య మోక్ష. ఇక ఇన్‌స్టాలో ఈ అమ్మడుకు ఉన్న ఫాలోయింగ్ అంతా ఇంతా కాదు. అయితే బిగ్‌బాస్‌కి వెళ్లిన రమ్య మోక్ష.. తనకు లైఫ్‌లో ఎదురైనా బాధాకరమైన సంఘటనలను ప్రేక్షకులతో పంచుకుంది. సోషల్ మీడియాలో మాపై వచ్చిన ట్రోల్స్‌కి.. లైఫ్ అంతా కొలాప్స్ అయిందంటూ ఎమోషనల్ అయింది. 
 
1 /5

రమ్య మోక్ష కంచర్ల అంటే చాలా మందికి తెలియక పోవచ్చు కానీ అలేఖ్య చిట్టి పికిల్స్ రమ్య అంటే మాత్రం అందరూ టక్కున గుర్తుపట్టేస్తారు. ఈ పచ్చళ్ల పాప గురించి సోషల్ మీడియాలో ఉండే వారందరికీ బాగా తెలుసు. ట్రెండింగ్ రీల్స్ చేస్తూ రచ్చ రచ్చ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇక ఆ ఫేమ్‌తోనే బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 తెలుగులో వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీ ఇచ్చింది ఈ బ్యూటీ.   

2 /5

రమ్య మోక్షను బిగ్‌బాస్ స్టేజ్ మీద చూసి చాలా మంది షాకయ్యారనడంలో ఎలాంటి డౌట్ అక్కర్లేదు. దానికి కారణం ఈ మధ్య రమ్య, ఆమె సిస్టర్ అలేఖ్య తీవ్రంగా ట్రోల్ అవడమే. అయితే బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన రమ్య మోక్ష.. తనకు ఎదురైన బాధాకరమైన సంఘటనలను ఆడియన్స్‌తో పంచుకుంది.  

3 /5

ఈ విషయం గురించి రమ్య మాట్లాడుతూ.. నేను ఫిట్‌నెస్ వీడియోలతో ఫేమస్ అయ్యాను. ఆ ఫేమ్‌తోనే పికిల్స్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాము. దానికి మంచి రెస్పాన్స్ కూడా వచ్చింది. ఇక ఆ టైమ్‌లోనే నాకు ఒక సినిమాలో నటించే ఛాన్స్ వచ్చింది. షూటింగ్ కోసం కొడైకెనాల్ వెళ్లిన నేను.. తిరిగి వచ్చేసరికి నాన్న చనిపోయారు. ఆయన చివరి చూపు కోసం చాలా ఇబ్బంది పడాల్సి వచ్చిందని రమ్య ఎమోషనల్ అయింది.   

4 /5

ఇక ఆ సంఘటన జరిగిన రెండు వారాలకే పికిల్స్ బిజినెస్‌కి సంబంధించిన ఓ ఆడియో లీక్ అయింది. దీంతో సోషల్ మీడియాలో మమ్మల్ని చాలా ట్రోల్స్ చేశారు. విపరీతంగా తిట్టారు. దాంతో మా బిజినెస్ క్లోజ్ చేసుకునే పరిస్థితి వచ్చిందని తెలిపింది.   

5 /5

నిజానికి మేము చేసింది తప్పే.. ఇప్పుడిప్పుడే దాని నుండి బయటకు వస్తున్నాం. అందుకే కెరీర్ మీద ఫోకస్ చేద్దామని బిగ్‌బాస్‌కి వచ్చాను. ఇక్కడ గెలిచి నేనంటే ఏంటో చూపిస్తానంటూ చెప్పుకొచ్చింది రమ్య మోక్ష. ప్రస్తుతం రమ్య చేసిన ఈ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.  

