  Bigg Boss 9 Telugu: బిగ్‌బాస్‌లోకి కత్తిలాంటి పికిల్స్ పాప వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీ..ముగ్గురు అమ్మాయిలతో రచ్చరచ్చ!

Bigg Boss 9 Telugu: బిగ్‌బాస్‌లోకి కత్తిలాంటి పికిల్స్ పాప వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీ..ముగ్గురు అమ్మాయిలతో రచ్చరచ్చ!

Bigg Boss 9 Telugu Wild Card Entry: ఈసారి బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 రోజురోజుకూ ఆసక్తికరంగా మారుతోంది.. హౌస్‌లో ఇంటి సభ్యుల మధ్య తగాదాలు, మాటల వాగ్వివాదాలు, వాదనలు తారాస్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ వారం హౌస్ నుండి ఎవరు ఎలిమినేట్ అవుతారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.. ఈలోగా మరో కొత్త వార్త ఇప్పుడు బిగ్‌బాస్ ప్రేక్షకులను ఉత్సాహాన్ని తెస్తుంది. 
బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 9లో ఇప్పటికే ఒక వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ జరిగింది. దివ్య రూపంలో ఈ వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఆటను మారుస్తుందని అందరూ అనుకున్నారు. కానీ, అనుకున్నంత మేర మార్పు రాలేదు.   

ఈ క్రమంలో మరో వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీని బిగ్‌బాస్ రెడీ చేసినట్లు జోరుగా వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇదే విధంగా వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీలు రాబోతున్నాయంటూ బిగ్‌బాస్ ఇటీవలే చెప్పిన తరుణంలో ఆ వార్తకు మరింత వైరల్ అవుతోంది.   

ఈ క్రమంలో ఈవారం కచ్చితంగా డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉండబోతుందని సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. అక్టోబరు 11 నుంచి బిగ్‌బాస్ సీజన్ 9లో రణరంగం 2.O పేరిట కొన్ని వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీస్ రాబోతున్నాయని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. ఆరుగురు పోటీదార్లను బిగ్‌బాస్ హోస్‌లోకి పంపనున్నట్లు తెలుస్తోంది.   

అందులో ముగ్గురు అమ్మాయిలు, ముగ్గురు అబ్బాయిలు ఎంపిక చేసినట్లు సమాచారం. ఈ వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీలో అలేఖ్య చిట్టి పికిల్స్‌తో ఫేమస్ అయిన రమ్య మోక్ష బిగ్‌బాస్‌లోకి రానున్నట్లు సమచారం.   

