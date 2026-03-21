Biggest opening day collection Indian movies: ‘దురంధర్ 2’ సహా వరల్డ్ వైడ్ గా డే 1 అత్యధిక కలెక్షన్స్ సాధించిన చిత్రాలు ఇవే..

Biggest opening day collection Indian movies: బాహుబలి తో ప్యాన్ ఇండియా చిత్రాల హవా మొదలైందనే చెప్పాలి. తాజాగా హిందీలో తెరకెక్కిన ‘దురంధర్ 2’ కూడా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఫస్ట్ డే హిందీలో రికార్డు బ్రేక్ కలెక్షన్స్ సాధించింది. ఈ నేపథ్యంలో వరల్డ్ వైడ్ గా ఫస్ట్ డే అత్యధిక కలెక్షన్స్ సాధించిన చిత్రాల విషయానికొస్తే..
పుష్ప 2 ది రూల్ - Pushpa 2 The Rule.. అల్లు అర్జున్ హీరోగా సుకుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పుష్ప 2 ది రూల్’. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ఫస్ట్ డే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 294 కోట్ల రాబట్టినట్టు చిత్ర నిర్మాతలు ప్రకటించారు. ఇప్పటి వరకు మన దేశంలో ఫస్ట్ డే అత్యధిక వసూళ్లను సాధించిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది.
దురంధర్ 2 ది రివేంజ్ - రణవీర్ సింగ్ హీరోగా సంజయ్ దత్, అక్షయ్ ఖన్నా, అర్జున్ రాంపాల్, మాధవన్ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 241 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించి రెండో ప్లేస్ లో నిలిచింది. అది కూడా ఎలాంటి టికెట్ రేట్స్ హైక్ లేకుండా ఇతర భాషల్లో విడుదల కాకుండా.. గల్ఫ్ వంటి దేశాల్లో నిషేధం ఉన్న ఈ రేంజ్ వసూళ్లను సాధించడం చూస్తే ఓ రకంగా నెంబర్ వన్ మూవీ ఇదే అని చెప్పాలి.
ఆర్ఆర్ఆర్ - ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ హీరోలుగా రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఆర్ఆర్ఆర్’. ఈ సినిమా తొలి రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 232 కోట్ల గ్రాస్ వసూల్లతో టాప్ 3లో నిలిచింది.
బాహుబలి 2 - ప్రభాస్ హీరోగా రానా ప్రతి నాయకుడిగా రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘బాహుబలి 2’ . ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 220 కోట్ల గ్రాస్ వసూల్లతో టాప్ 4లో నిలిచింది.
కల్కి 2898 AD: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా అమితాబ్ బచ్చన్ కీలక పాత్రలో కమల్ హాసన్ విలన్ గా నటించిన చిత్రం ‘కల్కి 2898 ఏడి’. నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ఫస్ట్ డే రూ. 191 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించి ఓవరాల్ గా టాప్ 5లో నిలిచింది.
కేజీఎఫ్ 2 : యశ్ హీరోగా ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కేజీఎఫ్ 2’. ఈ సినిమా మొదటి రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 165 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది.