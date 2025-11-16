Maithili Thakur: అరె వావ్.. మరో అరుదైన రికార్డు క్రియేట్ చేసిన బీహర్ యంగెస్ట్ ఎమ్మెల్యే మైథీలీ ఠాకూర్..

Alinagar Mla Maithili thakur: ఫోక్ సింగర్ మరో అరుదైన రికార్డును క్రియేట్ చేసింది. అంతే కాకుండా.. గతంలో ఎన్నికల ప్రచారంలో చెప్పిన విధంగా అలీనగర్ ను సీతానగర్ గా మారుస్తామని కూడా మరోసారి వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఒక రేంజ్ లో మైథీలీఠాకూర్ పై చర్చలు జరుపుకుంటున్నారు.
దేశంలో ప్రస్తుతం బీహర్ ఎన్నికలు సంచలనంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఎన్నికల్లో ఎన్డీయే కూటమి విజయ దుందుభి మోగించింది. మరోవైపు మహాఘట్ బంధన్ బొక్కబొర్లా పడింది. హస్తం పార్టీ కేవలం 6 స్థానాలకు మాత్రమే పరిమితం అయ్యింది. ప్రశాంత్ కిషోర్ పార్టీ కనీసం బోనీ కూడా చేయలేదు.
మరోవైపు బీహర్ లో అలీనగర్ నుంచి బరిలోకి దిగిన ఫోక్ సింగర్ మైథిలీ ఠాకూర్ బీహార్ ఎన్నికల్లో సంచలనం సృష్టించారు. అలీనగర్ నియోజకవర్గం నుంచి బీజేపీ తరఫున బరిలోకి దిగిన మైథిలీ.. సీనియర్ నేత ఆర్జేడీ దిగ్గజ నేత వినోద్ మిశ్రాను 11 వేల ఓట్ల తేడాతో ఓడించి చరిత్ర సృష్టించారు.
ఆర్జేడీ కి కంచుకోటగా భావించే అలీనగర్ లో వినోద్ మిశ్రాను మైథీలీ ఓడించడం దేశవ్యాప్తంగా చర్చకు దారితీసింది. మరోవైపు బీజేపీకూడా అలీనగర్ నుంచి తొలిసారి గెలుపు జెండాను ఎగుర వేసింది. బీహార్ ఎన్నికల్లో 25 ఏళ్ల ప్రాయంలో ఎమ్మెల్యే అయిన గెలిచిన అతి పిన్న వయస్కురాలిగా మైథిలి రికార్డ్ సృష్టించారు .
ఈ క్రమంలో.. మైథిలీ ఖాతాలో మరో రికార్డు కూడా ఉంది. భారత్లో 21వ శతాబ్దంలో జన్మించి ఎమ్మెల్యే అయిన తొలి వ్యక్తిగా మైథిలీ నిలిచారు. మైథిలీ జులై 25, 2000న జన్మించారు.
ఇప్పటివరకు మన దేశంలో జన్మించిన వారందరూ 19, 20వ శతాబ్దాలలో జన్మించిన వారే. అంటే 2000 సంవత్సరానికి ముందు పుట్టిన వారు. కానీ ప్రస్తుతం మైథీలీ.. 2000 సంవత్సరంలో జన్మించి ఎమ్మెల్యే అయిన తొలి వ్యక్తిగా మైథిలీ రికార్డు క్రియేట్ చేశారు.
మైథీలీ .. తండ్రి రమేష్ ఠాకూర్ శాస్త్రీయ సంగీతకారుడు కాగా తల్లి భారతి గృహిణి. చిన్నప్పటి నుంచే శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్చుకున్న మైథిలీ తన జానపద పాటలతో సోషల్ మీడియాలో భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్నారు. ఇండియన్ ఐడల్ తో పాటు పలు కార్యక్రమాలలో పాటలు పాడి భారీగా అభిమానుల్ని సొంతం చేసుకున్నారు. మరోవైపు.. 2024లో ఆమె శబరి మీద పాడిన పాటకు ప్రధాని మోదీని ఫిదా అయిన విషయం తెలిసిందే.