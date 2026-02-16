Mahashivratri 2026: మహిళలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. ఏకంగా అకౌంట్లలో రూ. 10 వేలు జమా.. పూర్తి వివరాలు..

Bihar govt rs 10000 financial assistance for women: మహాశివరాత్రి పండగ వేళ నితీష్ కుమార్ గతంలో మాదిరిగా మహిళల ఖాతాల్లో రూ. పదివేలను వారి ఖాతాల్లో జమ చేసింది. దీంతో వారు పండగ చేసుకుంటున్నారు.
బీహర్ సీఎం నితీష్ కుమార్ తరచుగా ఏదో ఒక అంశంతో వార్తలలో ఉంటారు. కొన్నిసార్లు కాంట్రవర్సీ పనులతో వార్తలలో ఉంటేమరికొన్నిసార్లు బీహర్ ప్రజలకు ఊహించని విధంగా ట్విస్ట్ లు ఇస్తారు. ముఖ్యంగాబీహర్ లో నితీష్ కుమార్ రాజకీయ వ్యూహల్ని మాత్రం ఎప్పటికప్పుడు మార్చుకుంటూ ప్రజల్లో తన పట్ల వ్యతిరేకత లేకుండా చూసుకొవడంలో ఆయనను సిద్దహస్తుడిగా చెప్తారు.
గతంలో ఎన్నికల సమయంలో ఎన్డీయే కూటమితో నితీష్ పొత్తుపెట్టుకున్నప్పుడు నితీష్ కుమార్ బీహర్ లో ముఖ్యమంత్రి మహిళ రోజ్ గార్ యోజగ అనే పథకంను అమలు చేస్తామన్నారు.దీనిలో ప్రతి మహిళ అకౌంట్ లో రూ. 10 వేలు జమఅవుతాయి. ఇక దీని మూలంగానే. 2025 నవంబర్ 14న విడుదలైన బీహర్ అసెంబ్లీ ఫలితాల్లో నితీష్ విజయ ఢంకా మోగించారు.
తాజాగా.. మహిళలకు స్వయం ఉపాధి, జీవనోపాధి ప్రొత్సాహంలో భాగంగా 'ముఖ్యమంత్రి మహిళా రోజ్గర్ యోజన' కింద బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ సోమవారం 25 లక్షల మంది మహిళల బ్యాంకు ఖాతాలకు ఒక్కొక్కరికి రూ.10,000 బదిలీ చేశారు.
నితీష్ కుమార్ తన అధికారిక నివాసం 1 అన్నే మార్గ్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో ప్రత్యక్ష ప్రయోజన బదిలీ (DBT) ద్వారా మొత్తం రూ.2,500 కోట్లను పంపిణీ చేసినట్లు సీఎంవో అధికారులు వెల్లడించారు. గతంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ 2025 సెప్టెంబర్లో బీహార్ 'ముఖ్యమంత్రి మహిళా రోజ్గార్ యోజన'ని ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే.
మహాశివరాత్రి కానుకగా నితీష్ కుమార్ అర్హులైన లబ్దిదారుల అందరి ఖాతాల్లో రూ.10 వేలను జమచేశారు. దీంతో పండగ వేళ రూ. 10 ప్రభుత్వం విడుదల చేయడంతో మహిళలంతా ఆనందంతో ఉబ్బితబ్బైపోతున్నారు.
గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు కూడా ఇలాగే మహిళల ఖాతాల్లో రూ.10 వేలు జమ చేశారు. దీంతో మహిళలు పెద్ద ఎత్తున ఓటు వేసి బీజేపీ-జేడీయూ కూటమికి భారీ మద్దతు తెలిపారు. ఫలితంగా ఎన్డీయే కూటమి 202 స్థానాలు కైవసం చేసుకొవడంలో ఈ పథకం కీలక పాత్ర పోషించిందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. మరోవైపు మహిళల సంక్షేమం విషయంలో నితీశ్ సర్కారు ఎప్పుడూ ముందుంటుందని ఆయన మద్దతుదారులు చెప్తున్నారు.