Fish Curry: బిహారీ స్టైల్‌ చేపల కూర.. ఇలా తయారు చేశారంటే హెల్తీ, ఎంతో టేస్టీ..!

Bihari Style Fish Curry Recipe: మీకు చేపలు అంటే ఇష్టమా? చేప ఫ్రై, పులుసు ఇలా రకరకాలుగా వండుకోవచ్చు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకే స్టైల్‌లో కాకుండా ఈసారి బిహారీ స్టైల్‌ చేపలకూర వండుకోండి. ఇది ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యకరం కూడా.  బిహారీ స్టైల్‌ చేపలకూర ఎలా తయారు చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి తెలుసుకుందాం.
 
రుచికరం.. ఆరోగ్యకరమైన బిహారీ స్టైల్‌ సాంప్రదాయ చేపలకూర రుచికరంగా ఉంటుంది. ఇందులో ఇండియన్‌ మసాలాలు వేసి దోరగా వేయించి తయారు చేసుకుంటాం.    

బిహారీ స్టైల్‌ చేపల కూర తయారీకి ముందుగా మీకు కావాల్సిన మోతాదులో చేపలు తీసుకోండి. వాటిని శుభ్రంగా కడగాలి. అందులో రెండు స్పూన్‌ ఉప్పు, కారం, పసుపు, నూనె వేసి ఓ 15 నిమిషాలు మ్యారినేట్‌ చేయండి.  

ఇప్పుడు ఒక జార్‌లో ఆవాలు, మిరియాలు, పండు మిర్చి, జీలకర్ర, మెంతులు, పచ్చిమిర్చి, పసుపు, ఉప్పు, టమోటాలు కూడా వేసి మెత్తని పేస్ట్‌ చేయండి.  

ఆ తర్వాత ఒక ప్యాన్‌ తీసుకుని అందులో నూనె వేసి ఆవాలు చిటపటలాడించండి. ఇప్పుడు మ్యారినేట్‌ చేసిన చేప వేసి ఫ్రై చేయండి. దోరగా వేయించిన తర్వాత ప్లేట్‌లో తీసిపెట్టండి.  

ఇప్పుడు మరో ప్యాన్‌ తీసుకుని అందులో నూనె, ఎండుమిర్చి, ఆవాలు, మెంతులు పేస్ట్‌ కూడా వేయాలి. దీనికి మీకు కావాల్సినంత నీరు కూడా పోయాలి.  ఇక్కడ మీరు కావాలంటే ఒక టమోటా, పచ్చిమిర్చి వేసి ఉప్పు వేయండి.  

మీరు ఫ్రై చేసిన చేపలు కూడా వేసి ఓ రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించండ. చివరగా సన్నగా కట్‌ చేసిన కొత్తిమీర కూడా వేసి గార్నిష్‌ చేయాలి. ఈ రుచికరమైన బిహారీ స్టైల్‌ చేపలకూరను వేడివేడిగా వడ్డించండి.

