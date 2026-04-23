Bikaji: ఆయన లెగసీకి సెల్యూట్..! గుండెపోటుతో బికాజీ వ్యవస్థాపకుడు శివరతన్ అగర్వాల్ కన్నుమూత..!

Bikaji Founder Shivratan Agarwal Success Story: భారత స్నాక్స్ రంగంలో తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్న బికాజీ పుడ్స్ ఇంటర్నేషన్ చైర్మన్ శివరతన్ అగర్వాల్ ఇక లేరు. గురవారం ఉదయం చెన్నైలో గుండెపోటుతో లోకాన్ని విడిచారు. ఆయన వయస్సు 74 సంవత్సరాలు. ఒక సాధారణ కుటుంబం నుంచి వచ్చి నేడు బికనీర్ భుజియాను ప్రపంచస్థాయికి తీసుకెళ్లిన ఆయన ప్రస్థానం ప్రతి ఒక్కరికీ స్ఫూర్తిదాయకమనే చెప్పాలి.
అసలేం జరిగింది.. ఆకస్మికంగా ఎలా మరణించారు.కుటుంబ సభ్యులు తెలిపిన పూర్తి వివరాల ప్రకారం శివరతన్ అగర్వాల్ తన భార్య ఆరోగ్య పరీక్షల నిమిత్తం గత 10 రోజులుగా చెన్నైలోనే ఉంటున్నారు. ఆయన భార్యకు ఈమధ్యే గుండె బైపాస్ సర్జరీ జరిగింది. ఆమె కోలుకునేంత వరకు అక్కడే ఉండాలి వైద్యులు సూచించారు. దీంతో వారు ఒక హోటల్లో బస చేశారు. గురువారం ఉదయం 7.30గంటల ప్రాంతంలో అగర్వాల్ అస్వస్థతకు గురయ్యారు. పరిస్థితి విషమించింది. వెంటనే ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. చికిత్స పొందుతూ ఆయన ఈ లోకాన్ని విడిచారు.
శివరతన్ అగర్వాల్ కుటుంబానికి హల్దీరామ్స్ బ్రాండ్ తో ఉన్న అనుబంధం విడదీయలేనిదని చెప్పాలి. కుటుంబ వ్యాపార విభజన తర్వాత ఆయన ఒక కొత్త దారిని ఎంచుకున్నారు. కేవలం వారసత్వ సంపదపై ఆధారపడకుండా.. తనకంటూ ఓ సొంత గుర్తింపు ఉండాలనుకున్నారు. ఆ పట్టుదలతోనే 1993లో బికనీర్ లో శివదీప్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ పేరుతో చిన్నగా బిజినెస్ షురూ చేశారు. అదే కాలక్రమేణా బికాజీగా రూపాంతరం చెందింది.
బికాజీ పేరు వెనక ఒక పెద్ద స్టోరే ఉంది. తన బ్రాండ్ కు స్థానిక మూలలు ఉండాలకున్నారు. అందుకే బికనీర్ నగరాన్ని స్థాపించిన రావుబికా పేరు మీదుగా తన కంపెనీకి బికాజీ అని పేరు పెట్టారు. భారతీయ రుచులను అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేర్చాలన్న ఆయన సంకల్పం ఈ పేరుతోనే మొదలైంది.
శివరతన్ అగర్వాల్ చదువుకుంది కేవలం 8వ తరగతి మాత్రమే. కానీ బిజినెస్ లో ఆయన ఆలోచనలు ఆధునిక కాలపు మేనేజ్ మెంట్ నిపుణులను కూడా ఆశ్చర్యపరిచేలా ఉండేవి. అప్పట్లో భుజియాను కేవలం చేతులతోనే తయారు చేసేవారు. కానీ అగర్వాల్ విదేశాలకు వెళ్లి అక్కడి తయారీ పద్ధతులను అధ్యయనం చేశారు. యంత్రాల ద్వారా భుజియాను తయారు చేసిన మొదటి భారతీయ బ్రాండ్గా బికాజీని నిలిపారు.
మెషిన్ల వాడకం వల్ల ఉత్పత్తి పెరగడమే కాకుండా, రుచి, నాణ్యతలో స్థిరత్వం వచ్చింది. ఇది బికాజీని అనతి కాలంలోనే నంబర్ వన్ రేసులో నిలబెట్టింది. ఒక చిన్న పట్టణంలో మొదలైన ఈ ప్రస్థానం 2022లో స్టాక్ మార్కెట్ లిస్టింగ్తో శిఖరాగ్రానికి చేరింది. బికాజీ ఫుడ్స్ ఇంటర్నేషనల్ పబ్లిక్ ఇష్యూ ద్వారా ఇన్వెస్టర్ల నమ్మకాన్ని గెలుచుకుంది. నేడు బికాజీ ఉత్పత్తులు కేవలం భారత్లోనే కాకుండా విదేశాల్లోనూ విరివిగా లభిస్తున్నాయి.
శివరతన్ అగర్వాల్ భౌతికంగా దూరమైనప్పటికీ, ఆయన సృష్టించిన బికాజీ బ్రాండ్ కోట్లాది మంది ఇళ్లలో రుచిని పంచుతూనే ఉంటుంది. 8వ తరగతి చదువుకున్న వ్యక్తి కూడా పట్టుదల ఉంటే గ్లోబల్ బ్రాండ్ను నిర్మించగలరని ఆయన నిరూపించారు. ఆయన మరణం భారత ఆహార పరిశ్రమకు తీరని లోటు అని చెప్పాలి.