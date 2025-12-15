English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Nithin Nabin love story: బీజేపీ కొత్త లీడర్ నితీన్ లవ్ స్టోరీ తెలుసా? సినిమా స్టోరీకి ఏమాత్రం తీసిపోని కథ ఇది..!!

Nithin Nabin love story: బీజేపీ నేషనల్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నితిన్ నబిన్ లవ్ స్టోరీ తెలిస్తే ఫిదా అవుతారు. నితిన్ నబిన్-డాక్టర్ దీప్మాల శ్రీవాస్తవ వీరిది పెద్దలు కుదిర్చిన వివాహం. పెళ్లి తర్వాత వీరు ప్రేమించుకున్నారు. అంటే వీరిద్దరిది ఎంత బలమైన బంధమో అర్థం చేసుకోవచ్చు. 15ఏళ్ల దాంపత్య జీవితంలో ఒకరినొకరు గౌరవించుకోవడం, ఇద్దరి మధ్య అవగాహనతో సంసారం సాఫీగా సాగుతూ.. మాటలకన్నా భావాలతోనే ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకునే గొప్ప ప్రేమకథ వీరిది.
బీజేపీ బీహార్ లో శక్తివంతమైన నేతగా గుర్తింపు పొంది ఐదు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా, ఒకసారి మంత్రిగా ఎన్నికైన నితిన్ నబిన్ కు అధిష్టానం పార్టీ కీలక బాధ్యతలను అప్పగించింది. ఆయన్ను బీజేపీ జాతీయ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా నియమిస్తూ అధినాయకత్వం విశ్వాసాన్ని చాటింది. ఈ నియామకం బీహార్ రాజకీయాలకే కాదు..జాతీయ స్థాయిలోనూ నితిన్ నబిన్ రాజకీయ స్థాయిని మరింతో బలోపేతం చేసిందని చెప్పాలి. పార్టీ సంస్థాగత వ్యవహారాల్లో ఆయనకున్న అనుభవం.. నాయకత్వ నైపుణ్యాలే ఈ పదవికి ఆయన్ను ఎంపిక చేయడం వెనకున్న ప్రధాన కారణంగా భావిస్తున్నారు.

రాజకీయ జీవితంలో చురుకైన పాత్ర పోషిస్తున్న నితిన్ నబిన్ వ్యక్తిగత జీవితంలో మాత్రం ప్రశాంతతను, సమతౌల్యాన్ని ఇష్టపడే వ్యక్తిగా మనకు పరిచయం అవుతున్నారు. ఆయనకు ఈ స్థిరత్వాన్ని అందించడంలో ఆయన భార్య డాక్టర్ దీప్మాల శ్రీవాస్తవ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు.

  వీరిద్దరూ సుమారు 15 సంవత్సరాల క్రితం పెద్దలు కుదిర్చిన వివాహం ద్వారా ఒకటయ్యారు. ప్రేమించుకుని పెళ్లి చేసుకుంటారు. కానీ మేము పెద్దలు కుదిర్చిన వివాహం చేసుకుని ప్రేమించుకున్నామని.. ఈ పెళ్లి అనేది ఒకరినొకరు నిజంగా తెలుసుకునే అవకాశం లభించిందని డాక్టర్ దీప్మాల చెబుతున్నారు.    

దీప్మాల మాటల్లో.. నితిన్ నబిన్ చాలా మృదుస్వభావి. ప్రశాంతమైన మనస్తత్వం కలిగిన వ్యక్తి. అదే వారి దాంపత్య జీవితాన్ని సజావుగా ముందుకు నడిపించిందని చెబుతున్నారు. గత 15 ఏళ్ల వైవాహిక జీవితంలో ఎప్పుడూ గొడవలు చోటు చేసుకోలేదని, మాటలకన్నా భావాలతోనే ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకునే బంధం తమదని ఆమె వివరించారు. కుటుంబంలో పరస్పర గౌరవం, ప్రేమే తమ బలమని చెబుతున్నారు.

వృత్తిరీత్యా డాక్టర్ దీప్మాల శ్రీవాస్తవ బ్యాంకు అధికారి. ఆమె స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో సేవలందించినప్పటికీ, తరువాత ఆ ఉద్యోగానికి మానేశారు. ప్రస్తుతం ఆమె నవీరా ఎంటర్‌ప్రైజెస్ సంస్థలో డైరెక్టర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ తన స్వంత వృత్తిపరమైన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు.

నితిన్ నబిన్ – దీప్మాల దంపతులకు ఇద్దరు సంతానం ఉన్నారు. వారి కుమారుడు నైతిక్ 10ఏళ్లు, కుమార్తె నిత్య నవీర వయసు 3 సంవత్సరాలు. నితిన్ నబిన్ తన భార్యను ప్రేమగా దియా అని పిలుస్తారు. దీప్మాల మాత్రం తన భర్తను నితిన్ అని పిలుస్తారట.

  రాజకీయ ఆదర్శాల విషయానికి వస్తే.. నితిన్ నబిన్ కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాను తన రాజకీయ ఆదర్శంగా భావిస్తారు. మరోవైపు దీప్మాల శ్రీవాస్తవ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వాన్ని అభిమానిస్తారు. రాజకీయ రంగంలోనూ.. వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ పరస్పర అవగాహనతో ముందుకు సాగుతున్న ఈ దంపతులు నిజంగా దీపం–వత్తిలా ఒకరికి ఒకరు బలంగా నిలుస్తున్నారు.  

