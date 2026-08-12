Black Chickpeas Benefits: నల్ల శెనగలను ఆహారాల్లో చేర్చుకుంటే శరీరానికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఇందులో శారీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అధికంగా లభిస్తాయి. దీని కారనంగా దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు కూడా దూరమవుతాయి.
Black Chickpeas Benefits: ప్రస్తుతం చాలా మంది ఆధునిక జీవనశైలి కారణంగా ఎన్నో రకాల అనారోగ్య సమస్యల బారిన పడుతున్నారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని చాలా మంది ఆహారంలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్ అధికంగా ఉండే పదార్థాలను చేర్చుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఇందులో భాగంగానే కొంతమంది నల్ల శెనగలు (Black Chickpeas) ఎక్కువగా ఉదయం పూట తీసుకుంటున్నారు.
నల్ల శెనగలు శరీరానికి ఎంతో మంచివి..ఇవి పోషకాలకు పవర్హౌస్గా ఆరోగ్య నిపుణులు చెప్పకుంటూ ఉంటారు. ఇవి నోటికి రుచిని అందించడమే కాకుండా ప్రోటీన్ లోపం నుంచి సులభంగా విముక్తి కలిగిస్తాయి. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలిక సమస్యల బారిన పడకుండా ఉంచుతాయి. అయితే, ప్రోటీన్-రిచ్గా భావించే వీటిని రోజు తినడం వల్ల ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
శాకాహారులకు మాంసంతో సమానమైన ప్రోటీన్ అందించే అద్భుతమైన ఆహారాల్లో నల్ల శెనగలు ఒకటి.. ఇందులో ప్రోటీన్ విపరీతంగా ఉంటుంది.. కాబట్టి ఆహారాల్లో రోజు చేర్చుకోవడం చాలా మంచిది.. వీటిని తినడం వల్ల కండరాల నిర్మాణం కూడా మెరుగుపడుతుంది..
ఇందులో ప్రోటీన్తో పాటు ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. కాబట్టి కొద్దిగా తిన్నా కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. దీనివల్ల అధిక ఆహారం తీసుకోకుండా ఉంటారు. దీంతో మీరు సులభంగా బరువు తగ్గిపోతారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
నల్ల శెనగలకు గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ (GI) చాలా తక్కువగా ఉంటుందని ఆరోగ్య నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. దీనివల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అమాంతం పెరగకుండా ఉండేందుకు సహాయపడుతుంది.. మధుమేహం ఉన్నవారికి ఇది వరంలాగా పని చేస్తుంది..
నల్ల శెనగల్లో ఐరన్ శాతం అధికంగా ఉంటుంది. కాబట్టి రోజు ఉదయం అల్పాహారంలో భాగంగా తీసుకుంటే రక్తహీనత (ఎనీమియా) సమస్యలు కూడా రాకుండా ఉంటాయి.. ముఖ్యంగా మహిళల ఆరోగ్యానికి ఇది చాలా మేలు చేస్తుందని ఆరోగ్య నిపుణులు తెలుపుతున్నారు..