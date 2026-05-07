Air Cooler: ఏసీ లాంటి చల్లదనం కావాలా? కేవలం రూ.8,490కే ప్రీమియం బ్లాక్ డెకర్ కూలర్!

Black Decker Kamet 85L Air Cooler Amazon Deal: అత్యంత చీప్ ధరలోనే ప్రీమియం ఏసీ లాంటి గాలిని అందించే.. ఎయిర్ కూలర్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో హాట్ డీల్స్లో భాగంగా ఎయిర్ కూలర్స్ పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వీటిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ కూపన్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ హాట్ డీల్స్లో అత్యంత తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉన్న కూలర్స్ ఏంటో వాటికి సంబంధించిన వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Black+Decker Kamet 85L ఎయిర్ కూలర్ అమెజాన్లో అత్యంత తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉంది. ఇది ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఇది 85 లీటర్ల కెపాసిటీతో లభిస్తోంది. కాబట్టి పదే పదే నీళ్లు నింపాల్సిన అవసరం అస్సలు ఉండదు. రాత్రంతా ఏసీ లాంటి అద్భుతమైన కూలింగ్ అందించేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది..
అలాగే ఇందులో యాంటీ బాక్టీరియల్ హనీకోంబ్ ప్యాడ్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ కూలర్లో ప్రత్యేకమైన హనీకోంబ్ ప్యాడ్లు వల్ల గాలిలోని బ్యాక్టీరియాను అరికట్టడమే కాకుండా, సాధారణ ప్యాడ్ల కంటే ఎక్కువ కాలం మన్నుతాయి.. మెరుగైన చల్లదనాన్ని ఇస్తాయి. అంతేకాకుండా ఏసీ కంటే ఎక్కువ చల్లదనాన్ని కోరుకునే వారికి ఎందులో ప్రత్యేకమైన ఐస్ ఛాంబర్ కూడా లభిస్తుంది.
ఇందులో 38 అడుగుల ఎయిర్ త్రో ఉంది. కాబట్టి చాలా దూరం వరకు కూడా గాలిని అద్భుతంగా అందించగలుగుతుంది. ఇవే కాకుండా కొలాప్సిబుల్ లౌవర్స్ (Collapsible Louvers) ప్రత్యేకమైన సపోర్టుతో కూలర్ వాడుతున్నప్పుడు దుమ్ముతో పాటు ధూళి లోపలికి వెళ్ళకుండా ముందు వైపున ప్రత్యేకమైన రెక్కలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఇందులో లభించే రియల్ వీల్ లాక్.. దీనికున్న చక్రాలలో వెనక చక్రాలకు లాక్ సదుపాయాన్ని కూడా అందిస్తోంది. దీనివల్ల కూలర్ ఒకే చోట స్థిరంగా ఉంటుంది. అటు ఇటు కదలకుండా ఎంతో జాగ్రత్త పడవచ్చు. ఇవే కాకుండా ఇందులో ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన డిజైన్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
Black+Decker Kamet 85L ఎయిర్ కూలర్కు సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ MRP ధర రూ.18,999 లకు అందిస్తోంది. అయితే, దీనిని అమెజాన్ లో కొనుగోలు చేసే వారికి 50 శాతం తగ్గి.. కేవలం రూ.8490కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా హెచ్డిఎఫ్సి, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.500 వరకు తగ్గింపు కూడా లభిస్తుంది.