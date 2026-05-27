/Black Lizard: మీ ఇంట్లో నల్ల బల్లి కనిపిస్తోందా? శాస్త్రాల ప్రకారం దీని అర్థం ఏంటో తెలుసా!

Is a Black Lizard Appearing In House: సాధారణంగా మనం ఇళ్లలో బల్లులను చూస్తుంటాము. అయితే, అవి ఏ దిశలో ఉన్నాయి అనే దానిని బట్టి, అది ఇంట్లో మంచికి సూచననా, కాదా అని అంచనా వేస్తారు. వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారంటే, మీ ఇంట్లో నల్ల బల్లి తరచుగా కనిపిస్తుందా? అది ఇంటికి మంచి చేస్తుందా? లేక ఏదైనా ప్రమాదమా? వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో నల్లబల్లి కనిపిస్తే ఫలితం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా ఇంట్లో బల్లి కనిపిస్తే మంచిదే అంటారు. అది ఏ దిశలో, ఏ ప్రాంతంలో ఉందో దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. బల్లి గోధుమ రంగులో ఉంటే లక్ష్మీదేవిగా భావిస్తారు. కానీ నల్లబల్లులు మాత్రం ఇంట్లో అశుభానికి సంకేతం అని చెప్పవచ్చు.
అందుకే ఇంటిని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం చాలా అవసరం. ఇది ప్రతికూల శక్తికి కారణం కావచ్చు. అంతేకాదు, నల్లబల్లులు ఇంట్లో కనపడడం వల్ల పితృదేవతల ఆగ్రహానికి గురైనట్టు కూడా చెబుతారు. ఇంట్లో చాలా రోజులు నల్ల బల్లి కనిపిస్తే అది అశుభమేనని వాస్తు నిపుణులు చెబుతున్నారు.
కాబట్టి పితృ దోషం తొలగించడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి. ఇంట్లో గోడల మీద బల్లి తిరుగుతూ ఉంటే అది శుభసూచకమే. కానీ దీపావళి రోజు లేదా శుక్రవారం పూజ గదిలో కనిపిస్తే లక్ష్మీదేవి ఆశీర్వాదంగా భావిస్తారు.
బల్లులు సాధారణంగా పరిశుభ్రంగా లేని ప్రదేశాలలో ఎక్కువగా తిరుగుతుంటాయి. గోడలపై ఉంటే పర్వాలేదు కానీ నేలపై కనిపిస్తే మాత్రం అప్రమత్తంగా ఉండటం మంచిది. ఆ ప్రాంతాన్ని శుభ్రం చేస్తూ ఉండాలి.
ఇంట్లో తెల్లబల్లి కనిపిస్తే ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. కానీ నల్లబల్లి కనిపిస్తే మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పదే పదే నల్లబల్లి కనిపిస్తే పండితుల సలహా తీసుకుని దోష నివారణకు తగిన చర్యలు తీసుకోవడం ఉత్తమం.