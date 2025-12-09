English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tirumala: తిరుమలలో బ్లడ్ డొనేట్ చేసి శ్రీవారి దర్శనం ప్లాన్ చేస్తున్నారా..?.. టీటీడీ ఈ కొత్త రూల్ మీకు తెలుసా..?

Tirumala vaikuna dwara darshan: తిరుమలకు వెళ్లే వారు కొంత మంది తమకు ఎస్ఎస్ డీ టోకెన్లు, రూ. 300 ల రూపాయల టికెన్లు దొరకని వారు నేరుగా అశ్విని ఆస్పత్రికి వెళ్లి క్యూలైన్ లలో నిలబడి తమ టొకెన్ కోసం ఎదురు చూసేవారు. కానీ ఇక్కడ కూడా రద్దీ పెరగడంతో టీటీడీ కొత్త రూల్ ను ఇక్కడ కూడా అమలు చేస్తుంది. ఈ విషయాలను తెలుసుకుని భక్తులు దానికి తగ్గట్టుగా ప్లాన్ లు చేసుకొవాలని చెబుతున్నారు.
 
1 /6

తిరుమల శ్రీవారిని చాలా మంది భక్తులు కొంగు బంగారంగా, పిలిస్తే పలికే దైవంగా భావిస్తారు. ఒక్కసారి స్వామి చల్లని చూపు కోసం ఎన్నిగంటలైన ఎదురుచూస్తుంటారు. మన దేశం నుంచి మాత్రమే కాకుండా విదేశాల నుంచి కూడా భక్తులు తిరుమలకు కొకొల్లలుగా వస్తుంటారు.   

2 /6

ప్రస్తుతం తిరుమలలో వైకుంఠ ద్వారదర్శనం నేపథ్యంలో టీటీడీ ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు చేసింది. ముఖ్యండి డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 8 వరకు వైకుంఠ ఉత్తర ద్వార దర్వనం ఏర్పాట్లను చేశారు. సామాన్య భక్తులే మొదటి ప్రయారిటీగా టీటీడీ చర్యలు తీసుకుంది. ఇప్పటికే తొలి మూడు రోజుల కోసం డిసెంబర్ 30,31, జనవరి 1 కోసం లక్కీ డీప్ లో టోకెన్లను విడుదల చేసింది.  

3 /6

ఆతర్వాత 15 వేల రూ. 300 లు,వెయ్యి శ్రీవాణి టోకెన్లను కూడా విడుదల చేసింది. అయితే.. సర్వదర్శనంతో భక్తులు జనవరి 2 నుంచి 8 వరకు తిరుమలలో స్వామివారి దర్శనం కోసం అనుమతించనున్నారు. మరోవైపు తిరుమలలో ఇటీవల కొంత మంది సింగిల్ గా వెళ్లే భక్తులు తిరుమలలోని అశ్విని ఆస్పత్రిలో బ్లడ్ డొనేషన్ చేసి అక్కడ ప్రత్యేకంగా ఆస్పత్రి సిబ్బంది ఒక లెటర్, శ్రీవారి దర్శనం టోకెన్ కూడా ఇస్తారు. దీనికి ఇటీవల ఫుల్ డిమాండ్ పెరిగింది.

4 /6

చాలా మంది భక్తులు తిరుమలకు వెళ్లి అశ్విని ఆస్పత్రి దగ్గర క్యూలు కడుతున్నారు. రాత్రి వచ్చేసి ఉదయం టోకెన్లు కోరకువేచి ఉంటున్నారు. తొలుత టీటీడీ వారు ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ అన్నట్లు మొదట ఎవరు ఉంటారో.. వారిలో 5 గురికి శ్రీవారి దర్శనం అయ్యేలా చూసేవారు. కానీ క్రమ క్రమంగా దీనికి కూడా విపరీతమైన పోటీ పెరిగింది.  

5 /6

అయితే.. ప్రస్తుతం టీటీడీ అధికారులు తిరుమలలో అశ్విని ఆస్పత్రి వద్ద కూడా లక్కీ డీప్ ను ఏర్పాటు చేశారు. దర్శనంకు ఒక రోజు ముందు ఉదయం 8 గంటల నుంచి 8. 30 గంటల వరకు వచ్చే భక్తులకు లక్కీ డీప్ లో వేస్తారు. అక్కడ ఉదయం 9 కి లక్కీ డీప్ తీస్తారు. దీనిలో వచ్చిన ఐదుగురి నుంచి బ్లడ్ ను తీసుకునేలా చర్యలు తీసుకుంటారు. లక్కీ డీప్ లో వచ్చిన ఐదుగురికి మాత్రమే శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం కల్పిస్తారు.   

6 /6

బ్లడ్ తీసుకునే ముందు టీటీడీ వారు లక్కీ డీప్ లో వచ్చిన కూడా బీపీలు, షుగర్ లు మొదలైన టెస్టులు చేసి అన్నిరకాలుగా వారి బ్లడ్ తీసుకొవచ్చని టెస్టుల్లో డాక్టర్లు అనుమతిస్తేనే వారినుంచి బ్లడ్ ను డాక్టర్లు తీసుకునేలా చర్యలు తీసుకుంటారు. ఒకవేళ ఎవరైన లక్కీ డీప్ లో వచ్చిన కూడా భక్తుడికి తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలుంటే..అతడ్ని తిరిగి వెనక్కు పంపుతారు. ఈ విధంగా ప్రస్తుతం అశ్విని ఆస్పత్రి దగ్గర లక్కీ డీప్ ను టీటీడీ అధికారులు అమలు చేస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని కూడా గమనించాలని చెబుతున్నారు.  

