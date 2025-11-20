Blue Aadhaar: నీలిరంగు ఆధార్ గురించి విన్నారా? ఈ ఆధార్ కార్డును ఎవరు పొందవచ్చు?

What Is Blue Aadhaar Card:మనదేశంలో ఆధార్ కార్డు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక గుర్తింపు కార్డు. అందుకే ప్రతి ఒక్కరు కలిగి ఉండాల్సిందే. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్ద వారి వరకు ఆధార్ తప్పనిసరి. అయితే ఐదేళ్లలోపు ఉన్న పిల్లలకు బాల్ ఆధార్ కార్డు ఇస్తారు. ఇది నీలిరంగులో ఉంటుంది. అందుకే దీన్ని బ్లూ ఆధార్ కార్డు అని కూడా పిలుస్తారు.
సాధారణంగా మనం వాడే ఆధార్ కార్డు తెలుపు రంగులో ఉంటుంది. అయితే బ్లూ ఆధార్ కార్డు కూడా మనం చూసే ఉంటాం. అది ఐదేళ్ల లోపు పిల్లలకు జారీ చేస్తారు. మన దేశంలో ప్రతి ఒక్కరు ఆధార్ కార్డు కలిగి ఉండాల్సిందే. ఇది ఒక గుర్తింపు కార్డు.
ఐదేళ్ల లోపు పిల్లలకు ఇచ్చే కార్డుని బాల్ ఆధార్ లేదా బ్లూ ఆధార్ అని కూడా పిలుస్తారు. అయితే ఇందులో పిల్లల బయోమెట్రిక్ అవసరం ఉండదు. తల్లిదండ్రులు లేదా గార్డియన్ కి సంబంధించిన బయోమెట్రిక్ తో అప్డేట్ చేస్తారు.
ఐదేళ్లు దాటిన తర్వాత వేలిముద్రలను బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దాంట్లో ఆధార్ కార్డుతో లింక్ చేసి ఈ బాల్ ఆధార్ కార్డుని జారీ చేస్తారు. బయోమెట్రిక్ ఉండదు. కాబట్టి పిల్లల ఫోటో, పుట్టిన తేదీతో ఈ ఆధార్ కార్డును జారీ చేస్తారు.
ఇది కూడా మీ దగ్గరలో ఉన్న ఆధార్ సెంటర్లో సులభంగా పొందవచ్చు. దీనికి పిల్లల జనన ధ్రువీకరణ పత్రం తప్పనిసరిగా ఉండాలి. దీంతో పాటు తల్లిదండ్రులు లేదా గార్డియన్కు సంబంధించిన ఆధార్ కార్డు కూడా ఉండాల్సిందే.
వీటితో మీ పిల్లలకు బాల్ ఆధార్ కార్డును సులభంగా పొందవచ్చు. అయితే ఐదేళ్లు లేదా ఏడేళ్లు దాటి ఒకసారి బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత 15 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత కూడా ఆధార్ కార్డులో బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.