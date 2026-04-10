  • Blueberries: గుండె ఆరోగ్యం.. మెరిసే చర్మం.. ఈ చిన్న పండ్లలో ఇన్ని ప్రయోజనాలా?

Blueberries: గుండె ఆరోగ్యం.. మెరిసే చర్మం.. ఈ చిన్న పండ్లలో ఇన్ని ప్రయోజనాలా?

Blueberries Heart And Benefits: బ్లూబెర్రీలు  చూడటానికి చిన్నచిన్నగా కనిపిస్తాయి. నీలం రంగులో ఉంటాయి. అయితే, వీటిలో ఆరోగ్యప్రయోజనాలు అయితే బోలెడు ఉంఆయి. వాటి తీపి రుచి కారణంగా చాలా మందికి ఇష్టమైన పండ్లలో ఒకటి. పరిమాణంలో చిన్నవి అయినప్పటికీ, బ్లూబెర్రీలలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, కరిగే ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని ప్రతిరోజూ తినే అలవాటు చేసుకోవడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. 
 
యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలం.. బ్లూబెర్రీలు అందం, ఆరోగ్యం.  యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉండే పండుగా పరిగణిస్తారు. ఇవి శరీరాన్ని వ్యాధులు,ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి నుండి రక్షిస్తాయి. వీటి రుచి కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. కొన్ని అధ్యయనాల ప్రకారం బ్లూబెర్రీలలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు క్యాన్సర్‌కు కారణమయ్యే అసాధారణ కణాల విస్తరణను నిరోధించడానికి దోహదపడతాయని నివేదించబడింది. భారత్‌లో ఈ పండ్లు కాస్త ఖరీదు కానీ, బోలెడు ఆరోగ్య లాభాలు.

గుండె ఆరోగ్యం.. బ్లూబెర్రీస్‌లో ఆంథోనిసైనిన్స్‌ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ పండ్లలో ఫ్లేవనాయిడ్ ఉంటాయి. ఇవి గుండె ,రక్తనాళాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి సహాయపడతాయి. జర్నల్ ఆఫ్ ది అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్  ప్రచురించిన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం బ్లూబెర్రీస్ ఆంథోసయనిన్‌లు అధికంగా ఉండే ఆహారాలను వారానికి కనీసం మూడుసార్లు తీసుకున్న మహిళలకు గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం సుమారు 32 శాతం తక్కువగా ఉంటుంది. 

కంటి ఆరోగ్యం.. కంటి ఆరోగ్యానికి బ్లూబెర్రీలు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. బ్లూబెర్రీలలోని ఆంథోసయనిన్‌లు కంటి చూపు కాపాడటానికి సహాయపడతాయి. ఈ లక్షణాల కారణంగా మాక్యులర్ డీజెనరేషన్, రెటినైటిస్ పిగ్మెంటోసా వంటి వయస్సు-సంబంధిత కంటి వ్యాధులను పెరగకుండా ఆలస్యం చేస్తాయి.

పేగు ఆరోగ్యం.. బ్లూబెర్రీల్లో పీచుపదార్థం అధికంగా ఉంటుంది. ఈ పండ్లు జీర్ణ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి ప్రయోజనకరమైన పండు. అంతేకాదు బ్లూబెర్రీలలో ఉండే సమ్మేళనాలు సహజ ప్రీబయోటిక్స్‌గా పనిచేస్తాయి. ఇవి పేగులో ఆరోగ్యకరమైన ప్రయోజనకరమైన బ్యాక్టీరియాను ప్రోత్సహిస్తాయి. అంతేకాదు బ్లూబెర్రీలు మొత్తం పేగు మైక్రోబయోమ్ సమతుల్యతను కాపాడుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. 

మెదడు ఆరోగ్యానికి మేలు.. ప్రతిరోజూ బ్లూబెర్రీస్ తినడం వల్ల వయసు సంబంధిత జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతుంది. బ్లూబెర్రీస్‌లోని ప్రధాన పదార్థాలు యాంటీఆక్సిడెంట్, యాంటీ-ఇన్‌ఫ్లమేటరీ ప్రభావాలు మెదడు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. 2018లో నిర్వహించిన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం 90 రోజుల పాటు బ్లూబెర్రీస్ తీసుకున్న వ్యక్తులు, నియంత్రణ సమూహంతో పోలిస్తే వాచిక జ్ఞాపకశక్తి సామర్థ్యంలో మెరుగైన ఫలితాలను చూపించారు.

చర్మ నిగారింపు.. బ్లూబెర్రీస్‌లో ఉండే విటమిన్ సీ చర్మ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది కొల్లాజెన్‌ను ఉత్పత్తి చేయడంలో సహాయపడుతుంది. బ్లూబెర్రీ పండ్లు UV కిరణాల వల్ల కలిగే చర్మ నష్టం నుండి రక్షిస్తుంది. ఒక కప్పు బ్లూబెర్రీస్‌లో రోజువారీ ఆహారంలో విటమిన్ సి అందుతుంది. క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల చర్మ ఆరోగ్య బాగుంటుంది.

Blueberries Benefits Blueberries health benefits blueberries for heart health antioxidant rich fruits blueberries for glowing skin Brain Boosting Foods

