AP SSC 2026: పది పరీక్షలు రాసిన విద్యార్థులకు బంపర్‌ గుడ్ న్యూస్.. ఆ సబ్జెక్టులో 7 మార్కులు కలపాలని బోర్డు నిర్ణయం!

AP SSC Exams 2026 Big Update: ఆంధ్రప్రదేశ్ పదవ తరగతి పరీక్షలు 2026 మొన్నటితో ముగిశాయి. ఈ నేపథ్యంలో బోర్డు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏపీ పదో తరగతి పరీక్షల్లో కొన్ని సందిగ్ధ సమాధానాలు ఉన్న ప్రశ్నలను అటెంప్ట్ చేసిన విద్యార్థులకు మార్కులు కలపాలని బోర్డు నిర్ణయించింది. ఈ నేపథ్యంలో హిందీలో 2, ఇంగ్లిష్ 5 మార్కులు కలపనున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ఆంధ్రప్రదేశ్ పదవ తరగతి పరీక్షలు 2026 మార్చి 16వ తేదీన మొదలయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో మొన్న ఈ బోర్డు పరీక్షలు ముగిశాయి. అయితే ఇదే నెల 6వ తేదీ నుంచి జవాబు పత్రాల మూల్యాంకనం కూడా ప్రారంభం కానుంది. దీనికి అన్ని ఏర్పట్లు కూడా జురుగుతున్నాయి.
ఈ పరీక్షలకు 99 శాతంపైగా విద్యార్థులు కూడా హాజరయ్యారు. మొత్తంగా 3415 సెంటర్లలో 6,22,152 మంది రెగ్యులర్ విద్యార్థులు, 19 వేలకు పైగా ప్రైవేటు విద్యార్థులు ఈ పరీక్షలకు హాజరయ్యారు.
ప్రతిరోజు ఉదయం 9:30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:45 గంటల వరకు పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఈ నేపథ్యంలో 16వ తేదీ లోపే మూల్యానంకరం కూడా ముగించనున్నారు. అయితే తాజాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ బోర్డు ఒక బిగ్ అప్డేట్ ఇచ్చింది. ఏపీ పది పరీక్షల్లో సందిగ్ధ ప్రశ్నలకు అటెండ్ చేసిన విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది.
దీంతో హిందీలో 2 మార్కులు, ఇంగ్లీషులో 5 మార్కులు కలపనున్నారు. మరో మూడు ప్రశ్నల పైన కూడా పేరెంట్స్ విన్నవించారు. కానీ, ఈ ప్రశ్నల్లో పొరపాట్లు లేవని, విద్యార్థి సమగ్రత పరీక్షకు వివిధ రూపాల్లో అడుగుతుంటారని బోర్డు వర్గాలు వివరించాయి.
అయితే సందిగ్ధం ఉన్న వాటిపై ప్రిన్సిపల్ వాల్యుయేషన్ సూచనలు డీఈవోలకు కూడా పంపుతున్నట్లు తెలిపాయి. ఇక మూల్యాంకనం ఈనెల 16వ తేదీ ముగిసిన తర్వాత ఏప్రిల్ చివరి వారంలో ఏపీ 10వ తరగతి పరీక్ష ఫలితాలు కూడా విడుదల చేయడానికి బోర్డు సన్నద్ధమవుతోంది.