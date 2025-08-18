Bollywood actress Janhvi kapoor: దివంగత నటి శ్రీదేవి కూతురు, హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ బాలీవుడ్, టాలీవుడ్ వరుస సినిమాలు చేస్తూ దూసుకెళ్తుంది. జాన్వీ లేటెస్ట్ మూవీ పరమ్ సుందరి ఈ నెల 29న రిలీజ్ కానుంది. ఈ సినిమా ప్రమోషన్లలో భాగంగా జన్మాష్టమి రోజు ఉట్టి కొట్టేందుకు వెళ్లిన జాన్వీని.. కొందరు విపరీతంగా ట్రోల్ చేయడంతో.. వారికి తనదైన రీతిలో స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చింది ఈ బ్యూటీ.
జాన్వీ కపూర్..ఈ పేరు గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. ప్రస్తుతం బాలీవుడ్, టాలీవుడ్ సినిమాలతో బిజీబిజీగా గడుపుతోంది ఈ అమ్మడు. జాన్వీ తాజాగా రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం పరమ్ సుందరిలో నటించింది. ఈ సినిమాకి తుషార్ జలోటా దర్శకత్వం వహించగా.. హీరోగా సిద్దార్థ్ మల్హోత్రా నటించాడు.
ఇటీవలే షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న ఈ మూవీ యూనిట్.. ప్రస్తుతం ప్రమోషన్స్తో బిజీగా ఉంది. ఆగస్టు 29న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇందులో జాన్వీ కేరళ అమ్మాయిగా నటించగా.. సిద్ధార్థ్ ఢిల్లీ అబ్బాయిగా కనిపించనున్నారు.
ఇక ఈ సినిమా ప్రమోషన్లలో భాగంగా.. జాన్వీ కపూర్ ముంబయిలో జరిగిన శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైంది. అక్కడ ఆమె కొబ్బరికాయతో ఉట్టి కొట్టి అనంతరం భారత్ మాతాకీ జై అని నినాదించింది.దీంతో ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. కొందరు నెటిజన్లు జాన్వీని ట్రోల్ చేస్తూ.. పండుగ గురించి తెలుసుకోవాలంటూ ట్రోల్ చేశారు. దీనిపై జాన్వీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో స్పందించింది.
శ్రీకృష్ణాష్టమి వేడుకల్లో చాలామంది ఉట్టి కొట్టే ముందు భారత్ మాతాకీ జై అని నినాదించారు. నేనూ వారితో కలిసి అదే నినాదం చేశాను. కానీ కొందరు ఆ వీడియోను కట్ చేసి.. కేవలం నా మాటలను మాత్రమే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేశారు. అయినా దేశాన్ని ప్రేమించడానికి ప్రత్యేకమైన రోజు అవసరం లేదు.
జన్మాష్టమి రోజు మాత్రమే కాదు, నేను రోజూ భారత్ మాతాకీ జై అని చెబుతాను. ఇందులో ఎవరికైనా సమస్య ఉందా అంటూ ట్రోలర్స్కు జాన్వీ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చింది. అంతేకాకుండా పూర్తి వీడియోను కూడా షేర్ చేసింది. దీంతో ట్రోల్స్కు చెక్ పడినట్లు అయింది.