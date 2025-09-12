Karishma Sharma: బాలీవుడ్ నటి కరిష్మా శర్మ రైలు నుంచి దూకి గాయపడ్డారు. ఈ ప్రమాదంలో ఆమెకు గాయాలు కాగా.. ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో చికిత్స తీసుకుంటున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఆమె తన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో ఈ సంఘటన నెట్టింట్లో వైరల్ అయింది.
బాలీవుడ్ హీరోయిన్ కరిష్మా శర్మ.. ఈ పేరు గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. అయితే ఎప్పుడూ సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండే కరిష్మా.. ఓ సినిమా షూటింగ్ కోసం చీర కట్టుకుని ముంబై లోకల్ రైలు ఎక్కారు. రైలు వేగంగా కదలడంతో ఆమె ఫ్రెండ్స్ ఎక్కలేకపోయారు.
దీంతో తన ఫ్రెండ్స్ రైలు ఎక్కలేదని భయపడి కంగారులో కరిష్మా రైలు నుంచి కిందకు దూకారు. వెనక్కి పడిపోవడంతో తలకు, వీపుకు గాయాలు అయ్యాయని కరిష్మా తెలిపింది.
అంతేకాకుండా శరీరమంతా చిన్న చిన్న గాయాలు కూడా అయ్యాయని.. తలకు దెబ్బ తగలడంతో డాక్టర్లు ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేసి ఒక రోజు అబ్జర్వేషన్లో ఉంచాలని చెప్పారన్నారు.
ఇక కరిష్మా శర్మ ఈ విషయాలను సోషల్ మీడియాలో ఫోటోలతో సహా పంచుకున్నారు. దీంతో పలువురు సెలబ్రిటీలు, నెటిజన్లు త్వరగా కోలుకోవాలంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
కరిష్మా శర్మ బాలీవుడ్లో వరుస సినిమాలతో దూసుకుపోతుంది. రాగిని ఎంఎంఎస్: రిటర్న్స్, ప్యార్ కా పంచనామా 2 వంటి సినిమాలతో మంచి ఫేమ్ సంపాదించుకుంది.