English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Star Heroine: రన్నింగ్ ట్రైన్ నుండి దూకేసిన హీరోయిన్.. తీవ్రగాయాలతో హాస్పిటల్ బెడ్‌పై ఫొటో..!

Karishma Sharma: బాలీవుడ్ నటి కరిష్మా శర్మ రైలు నుంచి దూకి గాయపడ్డారు. ఈ ప్రమాదంలో ఆమెకు గాయాలు కాగా.. ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో చికిత్స తీసుకుంటున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఆమె తన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో ఈ సంఘటన నెట్టింట్లో వైరల్ అయింది. 
 
1 /5

బాలీవుడ్ హీరోయిన్ కరిష్మా శర్మ.. ఈ పేరు గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. అయితే ఎప్పుడూ సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండే కరిష్మా.. ఓ సినిమా షూటింగ్ కోసం చీర కట్టుకుని ముంబై లోకల్ రైలు ఎక్కారు.  రైలు వేగంగా కదలడంతో ఆమె ఫ్రెండ్స్ ఎక్కలేకపోయారు. 

2 /5

దీంతో తన ఫ్రెండ్స్ రైలు ఎక్కలేదని భయపడి కంగారులో కరిష్మా రైలు నుంచి కిందకు దూకారు. వెనక్కి పడిపోవడంతో తలకు, వీపుకు గాయాలు అయ్యాయని కరిష్మా తెలిపింది.   

3 /5

అంతేకాకుండా శరీరమంతా చిన్న చిన్న గాయాలు కూడా అయ్యాయని.. తలకు దెబ్బ తగలడంతో డాక్టర్లు ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేసి ఒక రోజు అబ్జర్వేషన్‌లో ఉంచాలని చెప్పారన్నారు.   

4 /5

ఇక కరిష్మా శర్మ ఈ విషయాలను సోషల్ మీడియాలో ఫోటోలతో సహా పంచుకున్నారు. దీంతో పలువురు సెలబ్రిటీలు, నెటిజన్లు త్వరగా కోలుకోవాలంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.   

5 /5

కరిష్మా శర్మ బాలీవుడ్‌లో వరుస సినిమాలతో దూసుకుపోతుంది. రాగిని ఎంఎంఎస్‌: రిటర్న్స్‌, ప్యార్‌ కా పంచనామా 2 వంటి సినిమాలతో  మంచి ఫేమ్ సంపాదించుకుంది.   

Actress Karishma Sharma Bollywood Heroine Karishma Sharma Karishma Sharma Karisma Sharma Accidentally Jumps From A Train Karishma Sharma Accident Karishma Sharma Injured Karishma Sharma Movies Karishma Sharma Bollywood Heroine Karishma Sharma Social Media Post Viral

Next Gallery

POCO C75 5G Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ.949కే POCO C75 5G మొబైల్‌.. ఎగబడి కొంటున్నారు!