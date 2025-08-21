Casting Couch: "ఏ హీరోతో పడకగది పంచుకోలేదు"..స్టార్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు!!

Mallika Sherawat Casting Couch: తాను ఎవ్వరికి లొంగకపోవడం వల్ల దాదాపుగా 30 సినిమాల్లో నటించే అవకాశం కోల్పోయినట్లు బాలీవుడ బ్యూటీ మల్లికా షెరావత్ అన్నారు. హిందీ చిత్రసీమలో కాస్టింగ్ కౌచ్పై తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
తాను ఎవ్వరికి లొంగకపోవడం వల్ల దాదాపుగా 30 సినిమాల్లో నటించే అవకాశం కోల్పోయినట్లు బాలీవుడ బ్యూటీ మల్లికా షెరావత్ అన్నారు. హిందీ చిత్రసీమలో కాస్టింగ్ కౌచ్పై తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
సినిమా పరిశ్రమలో కాస్టింగ్ కౌచ్ ఒక పెద్ద సమస్య. చాలా మంది సెలబ్రిటీలు దీని గురించి బహిరంగంగా మాట్లాడుతుంటారు. ఇప్పుడు ఒక హీరోయిన్ కూడా ఈ సమస్యను ఎదుర్కొంది. హీరోలు, నిర్మాతలు, డైరెక్టర్లతో కమిట్మెంట్ లేకపోవడం వల్ల 30 సినిమాల్లో నటించే అవకాశాన్ని కోల్పోయానని చెప్పింది.
సినిమా అవకాశాల విషయానికి వస్తే, నటులు, నటీమణులు ఇద్దరూ చాలా సవాళ్లను ఎదుర్కొంటారు. ముఖ్యంగా నటీమణులు కాస్టింగ్ కౌచ్ సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు. చాలా మంది సెలబ్రిటీలు చాలా ధైర్యంగా ఉంటారు. తాము అనుభవించిన కాస్టింగ్ కౌచ్ గురించి తరచుగా బహిరంగంగా మాట్లాడుతుంటారు.
సినిమాలో అవకాశం కోసం ఆమెను ఎంతో మంది ప్రైవేట్ పార్టీలకు ఆహ్వానించారని ఆమె స్పష్టం చేసింది. కానీ ఆమె ఈ పార్టీలకు వెళ్లకపోవడంతో దాదాపుగా 20 నుండి 30 సినిమాల్లో నటించే అవకాశాన్ని కోల్పోయినట్లు చెప్పుకొచ్చింది. ఈ నటి మరెవరో కాదు బాలీవుడ్ స్టార్ నటి మల్లికా షెరావత్.
'మర్డర్' సినిమాతో బాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టిన మల్లికా షెరావత్.. తన బోల్డ్ సన్నివేశాలతో ప్రజలను ఆకట్టుకుంది. ఆమెకు సినిమాలో అవకాశం ఇవ్వడానికి చాలా మంది నిర్మాతలు క్యూ కట్టారు. సినిమాలో నటించే అవకాశం కావాలంటే నైట్ పార్టీలకు వచ్చి వారితో రాజీ పడాల్సిందేనని ఆమె అంటోంది. వారిలో టాప్ హీరోలు ఉన్నారని మల్లికా షెరావత్ ఆరోపిస్తుంది.
అలా హీరోల షరతులకు తాను చాలాసార్లు అంగీకరించకపోవడం వల్ల నిర్మాతలు నాకు ఆ సినిమాలో అవకాశం ఇవ్వడానికి నిరాకరించినట్లు నటి మల్లికా షెరావత్ అంటున్నారు. కమిట్మెంట్ను తిరస్కరించడం వల్లే నాకు దాదాపు 30 సినిమాల ఆఫర్లు పోయాయని మల్లికా షెరావత్ అన్నారు.