Megha Shukla: హోలీ విషేస్ చెప్పి .. గ్లామర్ ట్రీట్ తో చెమటలు పట్టిస్తున్న మేఘా శుక్లా.. పిక్స్ వైరల్..

Megha Shukla holi celebrations: బాలీవుడ్ నటి హోలీ పండగ వేళ గ్లామర్ డోస్ ను మరింత పెంచింది. దీంతో ఆమె ఫ్యాన్స్ స్పెషల్ గా హోలీ విషేస్ చెబుతూ మరింతగా రెచ్చిపోతున్నారు. మొత్తంగా ఈ భామ పిక్స్ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.
దేశ మంతట ఎక్కడ చూసిన హోలీ సంబరాలను అంబరాన్నితాకాయి. ఈ సారి హోలీ రోజున చంద్ర గ్రహణం ఉండటంతో మార్చి 4న రంగుల వేడుకల్ని జరుపుకున్నారు. సామాన్యుల నుంచి సెలబ్రీటీల వరకు ప్రతి ఒక్కరు రంగుల్లో మునిగితెలారు.
అయితే.. ఇటీవల కొంత మంది సెలబ్రీటీలు మూవీస్ లో చాన్సుల కోసం అందాల ఆరబోతల్ని ఎంచుకున్నారు. తరచుగా ఇన్ స్టాలో గ్లామర్ ఫోటోలు పెట్టి మరీ లైమ్ లైట్ లో ఉండేందుకు తెగ తాపత్రయపడుతున్నారు. కొన్నిసార్లు వీరి గ్లామర్ డోస్ కాస్త హద్దులు మీరీ పొవడంతో ట్రోలర్స్ కు ఎరగా మారుతున్నారు.
ఇటీవల బాలీవుడ్ నటి మేఘా శుక్లా ఎక్కువగా మూవీస్ లో కంటే.. తన బోల్డ్ గ్లామర్ షోతోనే ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. గతంలో ఈ భామ కథల్ - ఎ జాక్ఫ్రూట్ మిస్టరీ (2023) లో ఒక చిన్న పాత్రలో నటించారు. కథల్ సెటైరికల్ కామెడీ డ్రామాగా ఈమూవీ తెరకెక్కింది.
ఈ భామ హోలీ వేళ తన గ్లామర్ షోతో భారీ ట్రీట్ ఇచ్చింది. తన వీపుపై వస్త్రాలు లేకుండా హోలీ గుర్తులతో వీడియోలో హల్ చల్ చేసింది. తన అభిమానులకు హోలీ వేళ ప్రత్యేకంగా విషేస్ చెప్పింది. మేఘా శుక్లా హోలీ పిక్స్ నెట్టింట రచ్చ చేస్తున్నాయి. మరోవైపు ఆమె ఫ్యాన్స్ తమ గ్లామర్ క్వీన్ కు ప్రత్యేకంగా హోలీ పండగ విషేస్ చెప్తున్నారు.
మరోవైపు గతంలో మేఘా శుక్లాకు పెళ్లైందని వార్తలు వచ్చాయి. దీనిపైన పెద్ద రూమర్స్ నడుస్తుందని టాక్ నడుస్తొంది. సినిమాల చాన్స్ ల కోసం ఈ బాలీవుడ్ నటి తరచుగా ఇన్ స్టాలలో శృతి మించిన గ్లామరస్ వీడియోలు, ఫోటోలు పంచుకుంటూ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంటారు.