Bollywood Actress: పిల్లల్ని కనడం కన్నా కుక్కల్ని పెంచుకోండి అంటున్న బాలీవుడ్ హీరోయిన్..!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 15, 2026, 05:32 PM IST|Updated: May 15, 2026, 05:32 PM IST

Bollywood Actress:బాలీవుడ్ నటి షెఫాలీ షా చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. పెళ్లి, పిల్లలు, రిలేషన్‌షిప్స్ గురించి ఆమె మాట్లాడిన మాటలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా “పిల్లల్ని కనడం కంటే కుక్కలను పెంచుకోవడం మంచిది” అని చెప్పడంతో చాలా మంది ఆశ్చర్యపోయారు.
 

ఒక యూట్యూబ్ ఇంటర్వ్యూలో షెఫాలీ షా పాల్గొన్నారు. ఆ సమయంలో యువతకు ఆమె కొన్ని సూచనలు చేశారు. చిన్న వయసులోనే పెళ్లి చేసుకోవద్దని ఆమె చెప్పారు. జీవితంపై అవగాహన వచ్చిన తర్వాతే పెళ్లి గురించి ఆలోచించాలని అన్నారు. మనకు ఏమి కావాలో, మన ఇష్టాలు ఏంటో తెలుసుకున్న తర్వాతే పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని సూచించారు.  

షెఫాలీ మాట్లాడుతూ “పెళ్లి అనేది చాలా పెద్ద బాధ్యత. తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకుంటే తర్వాత ఇబ్బందులు రావచ్చు” అని చెప్పారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. కొంతమంది ఆమె మాటలను సమర్థిస్తుండగా, మరికొందరు విమర్శిస్తున్నారు.  

ఇంటర్వ్యూలో మరో ఆసక్తికరమైన విషయం కూడా జరిగింది. యూట్యూబర్ లిల్లీ సింగ్ తనకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదని చెప్పగా, షెఫాలీ సరదాగా స్పందించారు. “నన్ను ట్రోల్ చేసినా పరవాలేదు కానీ నిజం చెబుతున్నాను. పిల్లల కంటే కుక్కలే ఎక్కువ ప్రేమ ఇస్తాయి” అని అన్నారు. “""నిజమైన ప్రేమ కుక్కల దగ్గరే దొరుకుతుంది""” అని ఆమె చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు నెట్టింట బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి.  

షెఫాలీ షా నిజ జీవితంలో కూడా జంతువులను చాలా ప్రేమిస్తారు. ఆమె ఇంట్లో రెండు పెంపుడు కుక్కలు ఉన్నాయి. వాటితో గడిపే సమయాన్ని తరచూ సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటూ ఉంటారు. షూటింగ్ నుంచి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అవి చూపించే ప్రేమ తనకు చాలా ఆనందం ఇస్తుందని ఆమె చెప్పిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి.  

కెరీర్ విషయానికి వస్తే షెఫాలీ షా ఎన్నో మంచి పాత్రలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. ముఖ్యంగా Delhi Crime వెబ్ సిరీస్‌లో ఆమె నటనకు మంచి ప్రశంసలు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం ఆమె చేసిన ఈ కామెంట్స్ మాత్రం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారిపోయాయి.

