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Shilpa Shetty: 51లోనూ 30లా కనిపిస్తున్న శిల్పా శెట్టి.. ఈ స్టార్ హీరోయిన్ ఫాలో అయ్యే 4 యోగా ఆసనాలు ఇవే!

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 21, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:27 PM IST

Shilpa Shetty fitness: వయస్సు పెరుగుతున్నా కూడా ఆరోగ్యంగా, అందంగా కన్పించడం సాధ్యమేనని బాలీవుడ్ హీరోయిన్ శిల్పా శెట్టి నిరూపిస్తున్నారు. 51 ఏళ్ల వయసులో కూడా ఆమె ఎంతో ఫిట్‌గా, యవ్వనంగా కనిపించడానికి ప్రధాన కారణం యోగా. చాలా సంవత్సరాలుగా యోగాను తన రోజువారీ జీవితంలో భాగంగా మార్చుకుంది శిల్పా శెట్టి. ఈ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా శిల్పా శెట్టి యొక్క అద్భుతమైన ఫిట్‌నెస్‌కు కారణమైన.. ఆమెకు ఇష్టమైన 4 ఆసనాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 

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శిల్పా శెట్టి

యోగా శరీరాన్ని ఫిట్‌గా ఉంచడమే కాకుండా, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని కూడా మెరుగుపరుస్తుందని శిల్పా శెట్టి బాగా నమ్ముతుంది. అందుకే ఆమె ఎంత బిజీగా ఉన్నా ప్రతిరోజూ యోగా కోసం సమయం కేటాయిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆమె తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో యోగా వీడియోలను షేర్ చేస్తూ తన అభిమానులకు స్ఫూర్తినిస్తుంది.  

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శిల్పా శెట్టి

వృక్షాసనం: శిల్పా శెట్టి తరచుగా తన రోజును వృక్షాసనంతో ప్రారంభిస్తుంది. ఈ ఆసనం పాదాలు, తుంటి మరియు కాళ్లను బలపరుస్తుంది. ఇది శరీర సమతుల్యత, ఏకాగ్రతను పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. 50 ఏళ్లు దాటిన ప్రతి మహిళ ఈ ఆసనం వేయాలని శిల్పా సలహా ఇస్తుంది.  

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శిల్పా శెట్టి

నటరాజాసనం: శిల్పా శెట్టి శరీర సౌలభ్యాన్ని పెంచుకోవడానికి క్రమం తప్పకుండా నటరాజాసనం చేస్తారు. శరీర సమతుల్యతను కాపాడుకోవడానికి ఇది ఒక అద్భుతమైన ఆసనం. ఇది భుజాలు మరియు ఛాతీని సాగదీయడమే కాకుండా, వెన్నెముకను కూడా బలపరుస్తుంది.  

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శిల్పా శెట్టి

ఊర్ధ్వ ముఖ పాశాసనం: ఈ ఆసనం శరీరం మొత్తాన్ని సాగదీయడానికి చాలా ప్రయోజనకరమని శిల్పా శెట్టి భావిస్తుంది. ఇది వీపు పైభాగం మరియు భుజాలపై ఒత్తిడిని తగ్గించి, శరీరానికి కొత్త శక్తిని ఇస్తుంది. ఇందులోని మెలితిప్పే కదలిక కారణంగా, పొట్టలోని కండరాలు ఉత్తేజితమై జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది.  

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శిల్పా శెట్టి

వాటయానాసనం: తనను తాను చురుకుగా ఉంచుకోవడానికి శిల్పా శెట్టి ఒక ఆధునిక సమతుల్య ఆసనమైన వాటయానాసనాన్ని సాధన చేస్తారు. ఇది శరీర దిగువ భాగానికి బలాన్ని చేకూరుస్తుంది. ఇది తొడ, మోకాలు మరియు చీలమండ కండరాలను బలపరుస్తుంది, నడుము ప్రాంతంలో బిగుతును తగ్గిస్తుంది.  

TAGS:
Shilpa Shetty
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