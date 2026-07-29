Bollywood Actress Tattoos Meaning: బాలీవుడ్ చిత్ర పరిశ్రమలోని చాలా మంది హీరోయిన్లు తమ శరీర భాగాలపై అనేక రకాలైన డిజైన్లతో టాటూలు వేయించుకున్నారు. అయితే ఆ టాటూలు కేవలం ఫ్యాషన్ కోసం మాత్రమే కాకుండా.. తమ వ్యక్తిగత జీవితాలతో ఇమిడిపోయే అర్థం వచ్చేలా పచ్చబొట్టు వేయించుకుంటున్నారు. వాటి లోతైన అర్థాలు, ఆసక్తికరమైన రహస్యాలు ఉన్న హీరోయిన్ల టాటూల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
బాలీవుడ్ చిత్ర పరిశ్రమలోని చాలా మంది హీరోయిన్లు తమ శరీర భాగాలపై అనేక రకాలైన డిజైన్లతో టాటూలు వేయించుకున్నారు. అయితే ఆ టాటూలు కేవలం ఫ్యాషన్ కోసం మాత్రమే కాకుండా.. తమ వ్యక్తిగత జీవితాలతో ఇమిడిపోయే అర్థం వచ్చేలా పచ్చబొట్టు వేయించుకుంటున్నారు. వాటి లోతైన అర్థాలు, ఆసక్తికరమైన రహస్యాలు ఉన్న హీరోయిన్ల టాటూల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
'యానిమల్' సినిమాతో సెన్సేషన్ సృష్టించిన బాలీవుడ్ హీరోయిన్ త్రిప్తి దిమ్రికి సోషల్ మీడియాలో లక్షలాది మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు. ఆమె కుడి భుజంపై చంద్రుడు, సూర్యుడు కలిసి ఉన్న టాటూ డిజైన్ ఎక్కువగా ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ టాటూలో ఒకేసారి సూర్యుడు, చంద్రుడు ప్రతిబింబిస్తుండడం విశేషం.
ఈ జాబితాలో నటి సమంత కూడా ఉన్నారు. సమంత శరీర భాగాల్లో అనేక టాటూలు ఉన్నా.. మొదటి టాటూ మాత్రం'YMC' అని ఉందంట. దాని అర్థం "ఏం మాయ చేశావే". అయితే సమంత హీరోయిన్గా పరిచయమైన తొలి చిత్రమే కాకుండా తన మాజీ భర్త నాగ చైతన్యతో నటించిన తొలి సినిమా ఇదే కావడం విశేషం. అదే సినిమా షూటింగ్లో వీరిద్దరూ ప్రేమించుకొని పెళ్లి చేసుకున్నారు.
మిస్ యూనివర్స్, బాలీవుడ్ నటి సుష్మితా సేన్ తన శరీరంపై అనేక టాటూలను కలిగి ఉన్నారు. కానీ వాటిలో ఎక్కువగా చర్చనీయాంశమైనది లాటిన్ భాషలో వ్రాసిన టాటూ. దానిలో, నటి "Aut Viam Inveniam Aut Faciam" అని వ్రాయించుకుంది. దీని అర్థం, "నేను నా మార్గాన్ని కనుగొంటాను లేదా నా అంతట నేనే దాన్ని సృష్టించుకుంటాను."
బాలీవుడ్ నటి కంగనా రనౌత్ కూడా తన మెడపై ఒక టాటూ ఉంది. అందులో ఒక ఈక, కిరీటం, కత్తి ఉన్నాయి. దాని అర్థం జీవితంలో ఎంత పెయిన్ అనుభవిస్తే దాని తర్వాత జీవితం అంత బాగుంటుందని అర్థమట.
బాలీవుడ్ నటి మలైకా అరోరా కూడా తన శరీరంపై అనేక టాటూలు ఉన్నాయి. ఆమె పక్కటెముకలపై ఉన్న మూడు ఎగిరే పక్షుల పచ్చబొట్టు ఆమెకు ఎంతో ఇష్టమట. ఈ పచ్చబొట్టు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. దాని అర్థం స్వేచ్ఛగా జీవించడమట.