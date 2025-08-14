Chitrangada Singh: "సినిమా ఆఫర్లు కావాలంటే పడుకోవాల్సిందే"..హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

Chitrangada Singh Casting Couch: ఆఫర్లు కావాలంటే పడుకోవాల్సిందేనని అంటున్నారు ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటి చిత్రాంగద సింగ్. బాలీవుడ్ సినీ పరిశ్రమలో కాస్టింగ్ కౌచ్ బాగా పెరిగిందని ఆమె ఆరోపించారు.
లైంగిక వేధింపులు సినిమా పరిశ్రమలోనే కాదు, అన్ని రంగాలలో జరుగుతాయి. లైంగిక ధోరణి ముఖ్యంగా సర్వసాధారణం. సినిమా పరిశ్రమపై ఎక్కువ శ్రద్ధ పెరుగుతుండటంతో, అందరూ దానిపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు. చాలా మంది హీరోయిన్లు ఈ విషయంపై మాట్లాడారు.
కొన్నిసార్లు సినిమా పరిశ్రమలో, అవకాశాలు రావాలంటే దర్శక, నిర్మాతల పడకగదికి వెళ్లాల్సిందేనని చాలామంది చెబుతుంటారు. కెరీర్ ప్రారంభంలో సినిమా పరిశ్రమలో హీరోయిన్గా విజయం సాధించాలంటే ఆమె చాలా కష్టాలను అధిగమించాల్సి ఉంటుందని చెబుతారు.
కొందరు హీరోయిన్లు ఇండస్ట్రీలో తమకు ఎదురైన చేదు అనుభవాలను, వాటికి కారణమైన వ్యక్తులను బహిరంగంగానే వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలో ఆఫర్లు రావాలంటే పడుకోవాల్సిందేనని ఓ హీరోయిన్ సంచలన ఆరోపణలు చేసింది.
కొందరు కాస్టింగ్ కౌచ్ గురించి సీరియస్గా వ్యాఖ్యానిస్తుండగా, మరికొందరు వివాదం రేపకుండా మాట్లాడుతున్నారు. కాస్టింగ్ కౌచ్ లో ఎలాంటి బలవంతం లేదని, దానిని అంగీకరించాలా వద్దా అనేది నటీమణుల నిర్ణయం అని బాలీవుడ్ హాట్ బ్యూటీ చిత్రాంగద సింగ్ వివరించారు.
తనకు కూడా కొన్నిసార్లు అలాంటి అనుభవాలు ఎదురయ్యాయని, కానీ వాటిని తిరస్కరించానని ఆమె అన్నారు.
"సాధారణంగా ఎవరైనా లైంగిక ఆఫర్ను అంగీకరించినప్పుడు, అది వారి స్వంత నిర్ణయం. ఎవరూ వారిని తీర్పు చెప్పరు."
"వారు ఇష్టపడితేనే కాస్టింగ్ కౌచ్కు అంగీకరిస్తారు. సినిమా పరిశ్రమలోనే కాదు. ఈ రోజుల్లో దాదాపు ప్రతిచోటా లైంగిక ప్రయోజనాలను అడిగే వ్యక్తులు ఉన్నారు."
"సరైన నిర్ణయం అవసరమైన వారి చేతుల్లోనే ఉంది. ఇక్కడ ఎవరూ వారిని బలవంతం చేయరు" అని చిత్రాంగద సింగ్ అన్నారు.