Bollywood Industry Hit Movies Nett Collection: ‘దురంధర్’ సిరీస్ సహా హిందీ సినిమాల్లో ఇండస్ట్రీ రికార్డులు తిరగరాసిన చిత్రాలు..

Bollywood Industry Hit Movies Nett Collection: బాలీవుడ్ లో విడుదలైన డబ్బింగ్ చిత్రాలు సహా.. హిందీలో తెరకెక్కిన చిత్రాలు మన దేశంలో ఇండస్ట్రీ రికార్డును నమోదు చేసిన చిత్రాలు కొన్నే ఉన్నాయి. అయితే మూడు నెలల వ్యవధిలో విడుదలైన దురంధర్ పార్ట్ 1, దురంధర్ పార్ట్ 2 ఒక దాన్ని మించి మరొకటి ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచాయి. ఈ నేపథ్యంలో గత కొన్నేళ్లలో బాలీవుడ్ లో హిందీ నెట్ కలెక్షన్స్ విషయంలో ఇండస్ట్రీ రికార్డులు నమోదు చేసిన చిత్రాల విషయానికొస్తే..
1. దురంధర్ ది రివేంజ్ - దురంధర్ సినిమాకు రెండో భాగంగా తెరకెక్కిన దురంధర్ 2 దాదాపు 23 రోజుల్లో మన దేశంలో హిందీ వెర్షన్ దాదాపు రూ. 1125 కోట్ల హిందీ నెట్ కలెక్షన్స్ తో సరికొత్త రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమా ముందు ముందు ఎలాంటి వసూళ్లను రాబడుతుందో చూడాలి
2. దురంధర్ - ఆదిత్యధర్ దర్శకత్వంలో రణ్ వీర్ సింగ్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘దురంధర్’ సినిమా బాలీవుడ్ లో అన్ని రికార్డులను మడతపెట్టేసింది. ఈ సినిమా మన దేశంలో హిందీ వెర్షన్ లో రూ. 895 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్స్ ను హిందీ వెర్షన్ లో రాబట్టింది.
3.పుష్ప 2 - అల్లు అర్జున్ హీరోగా సుకుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మన దేశంలో రూ. 812 కోట్ల నెట్ వసూళ్లతో దురంధర్ వచ్చే వరకు ఇండస్ట్రీ హిట్ గా ఉంది.
4. స్త్రీ - శ్రద్ధా కపూర్ టైటిల్ రోల్లో నటించిన సినిమా ‘స్త్రీ’. రాజ్ కుమార్ రావు, తమన్నా ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా ఓవరాల్ గా మన దేశంలో హిందీలో రూ. 630 నెట్ వసూళ్లతో ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది.
5.జవాన్ - షారుఖ్ ఖాన్ హీరోగా అట్లీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘జవాన్’. ఈ సినిమా రూ. 585 నెట్ వసూళ్లతో ఇండస్ట్రీ హిట్ నిలిచింది.
6. గదర్ 2 - సన్ని దేవోల్ హీరోగా అనిల్ శర్మ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘గదర్ 2’. గదర్ మూవీకి సీక్వెల్ గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా హిందీలో మన దేశంలో రూ. 515 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది.
7. పఠాన్ -షారుఖ్ హీరోగా దీపికా పదుకొణే కథానాయికగా సిద్ధార్ధ్ ఆనంద్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పఠాన్’. మన దేశంలో హిందీలో రూ. 512 నెట్ వసూళ్లతో ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది.
8. బాహుబలి 2 - ప్రభాస్ కథానాయకుడిగా రానా ప్రతి నాయకుడిగా రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘బాహుబలి 2’ . ఈ సినిమా ఇండియన సినిమా రికార్డులను తిరగరాసింది. హిందీలో తొలి రూ. 400 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్స్ తో పాటు ఫస్ట్ రూ. 500 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా రికార్డులను క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమా ఓవరాల్ గా రూ. 511 కోట్ల నెట్ వసూళ్లతో ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది. 2017లో సెట్ అయిన ఈ రికార్డు 2023 వరకు 6 యేళ్లు ఎవురు బీట్ చేయలేకపోయారు.