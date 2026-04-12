Asha Bhosle Net Worth 2026: దిగ్గజ గాయని ఆశా భోస్లే ఆస్తులు ఎన్ని వందల కోట్లో తెలుసా..?

Asha Bhosle Net Worth 2026: భారతీయ సంగీత ఆకాశంలో ఓ గొంతు మూగబోయింది. తన గొంతులో వేల భావాలను పలికించి ప్రతి పాటకూ ప్రాణం పోసిన దిగ్గజ గాయని ఆశా భోస్లే (92) కన్నుమూసింది. బాలీవుడ్ స్వర్ణయుగంలో ఓ వైపు తన అక్క లతా మంగేష్కర్ ఆధిపత్యం నడుస్తున్న కాలంలో.. ఆశా భోస్లే తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక ఆర్థిక సామ్రాజ్యాన్ని ఎలా నిర్మించుకున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
భారతీయ సంగీత ప్రపంచంలో ఆశా భోస్లే ఒక సంచలనం. కేవలం తన పదేళ్ల ప్రాయంలోనే గాయనిగా తన ప్రస్థానాన్ని మొదలు పెట్టింది. ఆశా గొంతులో వైవిధ్యం ఎంత ఉందో.. ఆమె ఆర్థిక ప్రస్థానంలో అంతటి పట్టుదల కనిపిస్తుంది. 1950, 60ల కాలంలో పరిశ్రమలో జీతంలో తేడా చాలా ఎక్కువగా ఉండేది. లతా మంగేష్కర్ ఒక పాటకు రూ. 500 తీసుకుంటే.. ఆశా భోంస్లేకు అందులో 20 శాతం అంటే కేవలం రూ.100 నుంచి రూ.150 మాత్రమే చెల్లించేవారట.
2026 నాటికి ఆశా భోస్లే నికర ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ. 200 నుండి రూ. 250 కోట్లుగా ఉంటుందని అంచనా. నేటితరం సింగర్స్ నేహా కక్కర్, శ్రేయా ఘోషల్లతో సమానంగా పోటీ పడుతూ ఈ జాబితాలో నిలిచిన ఏకైక పాతతరం దిగ్గజం ఆశా మాత్రమే. ఇక ఆశా భోస్లే నివాసం ఉండే ముంబై పెడ్డర్ రోడ్లోని 'ప్రభు కుంజ్' అపార్ట్మెంట్ అత్యంత విలువైన ఆస్తి. వీటితో పాటు ముంబై శివారు ప్రాంతాలు, పూణేలో కూడా ఆమెకు భారీగా స్థిరాస్తులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
అప్పట్లో సినిమాల్లోని మెయిన్ సాంగ్స్ అన్నీ ఆశా అక్క లత మంగేష్కర్కే దక్కేవి. అయితే తనకు వచ్చిన చిన్న చిన్న అవకాశాలను, ప్రయోగాత్మక పాటలను, ఐటమ్ నంబర్లను ఆశా భోస్లే ఒక సవాల్గా తీసుకున్నారు. ఆ శ్రమనే నేడు ఆశను దేశంలోని టాప్ 10 సంపన్న గాయనీమణుల లిస్ట్లో నిలబెట్టింది. అంతేకాకుండా ప్రపంచ సంగీత చరిత్రలోనే అత్యధిక పాటలు రికార్డు చేసిన గాయనిగా కూడా ఆశా భోస్లే గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చోటు సంపాదించుకుంది.
అయితే ఆశా భోస్లే కేవలం పాటలతోనే కాకుండా.. వ్యాపారవేత్తగా కూడా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సక్సెస్ అయ్యారు. దుబాయ్, అబుదాబి, బహ్రెయిన్, కువైట్, యూకేలలో 'ఆశాస్' పేరుతో ఆమెకు లగ్జరీ రెస్టారెంట్ చైన్ ఉంది. అక్కడ దొరికే ప్రీమియం భారతీయ వంటకాలకు విదేశీయులు కూడా ఫిదా అవుతారు.
తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ, కన్నడ.. ఇలా దాదాపు 20 భాషల్లో 12 వేలకు పైగా పాటలు పాడింది ఆశా భోస్లే. ఆమె ప్రతిభకు గుర్తింపు భారత ప్రభుతం రెండవ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం పద్మ విభూషణ్తో సత్కరించించింది. అంతేకాదు భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో అత్యున్నత పురస్కారంగా భావించే దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు కూడా ఆశా భోస్లేను వరించింది.