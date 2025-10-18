Neena Gupta Life Story: నీనా గుప్తా టీవీ, బాలీవుడ్లో ప్రముఖ నటిగా పేరొందింది. తన కెరీర్లో అత్యున్నత దశలో ఉన్నప్పుడు వివాహం కాకుండా తల్లి కావాలని నిర్ణయించుకున్న మొదటి బాలీవుడ్ నటి ఆమె. నీనాకు ఒకసారి 'గే' వ్యక్తిని వివాహం చేసుకోవాలని సలహా ఇచ్చారట.
1980లలో నీనా గుప్తా వెస్టిండీస్ క్రికెటర్ వివియన్ రిచర్డ్స్ తో ప్రేమలో పడింది. వివాహానికి ముందే ఆమె గర్భవతి కావడం గమనార్హం.
వివియన్ రిచర్డ్స్ నినాను వివాహం చేసుకోలేకపోయాడు ఎందుకంటే అతను అప్పటికే వివాహం చేసుకున్నాడు. నటి నినాకు అది ఓ కష్టకాలంగా మారింది.
అలాంటి పరిస్థితిలో, నీనా గుప్తాకు ఏమి చేయాలో తోచలేదు. కానీ ఆమె స్నేహితుల్లో ఒకరు ఆమెకు కొన్ని పిచ్చి సలహా ఇచ్చారు. 'గే' వ్యక్తిని వివాహం చేసుకోమని తనకు చెప్పారని నీనా గుప్తా వెల్లడించింది.
నీనా స్నేహితుడు సుజోయ్ మిత్రా తనకు ఒక స్వలింగ సంపర్కుడిని వివాహం చేసుకుని మసాబాను తన కుమార్తెగా చెప్పుకోవాలని సలహా ఇచ్చాడని నటి ఆరోపించింది.
బాలీవుడ్ దర్శకుడు, నటుడు సతీష్ కౌశిక్ నుండి నీనా గుప్తాకు వివాహ ప్రతిపాదన వచ్చిందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆమె కూడా ఈ విషయం చెప్పడం గమనార్హం.
1989 నవంబర్ 2న నీనా గుప్తా 30 సంవత్సరాల వయసులో మసాబా గుప్తాకు జన్మనిచ్చింది. మసాబా ఇప్పుడు బాలీవుడ్లో ప్రసిద్ధ ఫ్యాషన్ డిజైనర్.