Movie Industry: బాలీవుడ్‌లో వాళ్లది దారుణమైన పరిస్థితి.. చీకటి కోణాన్ని బయటపెట్టిన సర్వే!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 19, 2026, 04:29 PM IST|Updated: May 19, 2026, 04:29 PM IST

Movie Industry:బాలీవుడ్ అంటే చాలా మందికి ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది స్టార్ హీరోలు, కోట్ల రూపాయల పారితోషికాలు, భారీ సినిమాలు. కానీ ఈ రంగంలో పనిచేసే వేలాది మంది సాధారణ కార్మికుల పరిస్థితి మాత్రం చాలా కష్టంగా మారిందని తాజాగా వచ్చిన “టాప్ ఇండియా” సర్వే వెల్లడించింది. ఈ సర్వేలో వినోద రంగానికి చెందిన 1000 మందికి పైగా వ్యక్తులతో మాట్లాడి వారి అభిప్రాయాలు తెలుసుకున్నారు.

సర్వే ప్రకారం ప్రస్తుతం సినిమా మరియు టీవీ రంగంలో పని అవకాశాలు భారీగా తగ్గిపోయాయి. చాలా మంది కార్మికుల జీతాలు గతంతో పోలిస్తే 50 నుంచి 60 శాతం వరకు తగ్గిపోయాయని తెలిసింది. ముఖ్యంగా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు, లైట్ బాయ్స్, మేకప్ ఆర్టిస్టులు, కెమెరా సిబ్బంది, స్పాట్ బాయ్స్, ఎడిటర్లు, ప్రొడక్షన్ అసిస్టెంట్లు వంటి వారు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.  

స్టార్ హీరోలు మాత్రం ఇంకా భారీ రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటూ వరుస సినిమాలు చేస్తున్నారు. కానీ సినిమా కోసం రోజువారీ పనిపై ఆధారపడే కార్మికులు మాత్రం పని లేక ఆర్థికంగా కుంగిపోతున్నారు. ప్రాజెక్టులు ఆలస్యం కావడం, నిర్మాతలు ఖర్చులు తగ్గించడం, ఓటీటీ సంస్థలు కూడా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం వంటి కారణాలతో ఈ పరిస్థితి ఏర్పడిందని పరిశ్రమ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.  

ముంబైలో జీవన వ్యయం కూడా పెద్ద సమస్యగా మారింది. అంధేరి, జూహూ, బాంద్రా వంటి ప్రాంతాల్లో చిన్న ఇల్లు అద్దె కూడా నెలకు రూ.50 వేల వరకు ఉంటోంది. ఇప్పటికే ఆదాయం సగానికి తగ్గిపోవడంతో కుటుంబ ఖర్చులు నిర్వహించడం చాలా మందికి కష్టమవుతోంది. కొందరు తమ పొదుపు డబ్బులు ఉపయోగిస్తుండగా, మరికొందరు బంధువుల వద్ద అప్పులు తీసుకుంటున్నారు.  

పని దొరకక చాలామంది తమ స్వగ్రామాలకు తిరిగి వెళ్తున్నారని సమాచారం. కొందరు తాత్కాలిక ఉద్యోగాలు కూడా చేస్తున్నారు. ఫ్రీలాన్స్‌గా పనిచేసే వారికి మరో పెద్ద సమస్య చెల్లింపుల ఆలస్యం. ఒక పని పూర్తి చేసిన తర్వాత కూడా నెలల తరబడి డబ్బులు రావడం లేదని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

సినిమా రంగం అనేది ఒక పెద్ద వ్యవస్థ. ఒక సినిమా ఆగిపోతే దాని ప్రభావం వందలాది కుటుంబాలపై పడుతుంది. కాస్ట్యూమ్ సరఫరాదారులు, సెట్స్ సిబ్బంది, ట్రాన్స్‌పోర్ట్ సేవలు, కెమెరా అద్దె సంస్థలు అందరూ నష్టపోతున్నారు.  

అయితే పరిస్థితి త్వరలో మెరుగవుతుందని కొందరు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎక్కువ సినిమాలు ప్రారంభమైతే మళ్లీ ఉద్యోగాలు పెరుగుతాయని చెబుతున్నారు. అదే సమయంలో కార్మికుల భవిష్యత్తును కాపాడేందుకు ప్రొడక్షన్ హౌస్‌లు సరైన ఆర్థిక ప్రణాళికలు రూపొందించాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

