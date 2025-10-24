Bondada Engineering Adani Deal: హైదరాబాద్లోని ప్రముఖ ఇంజినీరింగ్ సంస్థ బొండాడ ఇంజినీరింగ్ లిమిటెడ్కు అదానీ గ్రూప్ నుంచి భారీ కాంట్రాక్ట్ లభించింది. అదానీ గ్రీన్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్, దాని అనుబంధ సంస్థ అదానీ గ్రీన్ ఎనర్జీ సిక్స్ లిమిటెడ్ నుండి ఈ కంపెనీకి రూ. 1,050 కోట్ల విలువైన ఆర్డర్ దక్కించుకుంది. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం, గుజరాత్లోని ఖావ్డా రిన్యువబుల్ ఎనర్జీ పార్క్ వద్ద 650 మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ కోసం అవసరమైన పరికరాల సరఫరా, ఇన్స్టాలేషన్, ఇతర సహాయక సేవలను బొండాడ ఇంజినీరింగ్ నిర్వహించనుంది.
ఈ కాంట్రాక్ట్లో డిజైన్, ఇంజినీరింగ్, తయారీ, ప్రొక్యూర్మెంట్, ప్యాకేజింగ్, అవసరమైన సామగ్రి సరఫరా వంటి అన్ని దశలూ ఉంటాయి. కంపెనీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ పనులన్నీ లెటర్ ఆఫ్ ఇంటెంట్ (LOI) తేదీ నుండి ఒక సంవత్సరంలో పూర్తిచేయాలి. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం అదానీ గ్రూప్ ఇప్పటికే బొండాడ ఇంజినీరింగ్కి LOI జారీ చేసినట్లు స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఫైలింగ్లో వెల్లడించింది.
అదానీ నుంచి ఇంత భారీ ఆర్డర్ రావడంతో బొండాడ ఇంజినీరింగ్ షేర్లు గురువారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో భారీ ఎగబాకి అప్పర్ సర్క్యూట్ తాకాయి. బుధవారం రూ. 420.80 వద్ద ముగిసిన స్టాక్, గురువారం నాటికి 10 శాతం పెరిగి రూ. 462.85 వద్ద స్థిరపడింది. ప్రస్తుతం కంపెనీ మార్కెట్ విలువ దాదాపు రూ. 5,170 కోట్లకు చేరుకుంది. గత ఏడాది కాలంలో ఈ షేర్ రూ. 330 కనిష్ట స్థాయి నుండి రూ. 719.50 గరిష్ట స్థాయికి ఎగబాకింది.
బొండాడ ఇంజినీరింగ్ ప్రధానంగా ఇంజినీరింగ్, ప్రొక్యూర్మెంట్, కన్స్ట్రక్షన్ (EPC) రంగాల్లో సేవలందిస్తుంది. టెలికాం, సోలార్ ఎనర్జీ రంగాల్లో ప్రత్యేకత కలిగిన ఈ సంస్థ, ఇటీవల పలు ప్రాజెక్టులను విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. అదానీ గ్రూప్ నుంచి వచ్చిన ఈ కొత్త ఆర్డర్ కంపెనీకి మరో మైలురాయిగా భావిస్తున్నారు.
మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నట్లుగా, అదానీ గ్రూప్ వంటి బలమైన కస్టమర్తో భాగస్వామ్యం బొండాడ ఇంజినీరింగ్ వ్యాపారానికి దీర్ఘకాలిక స్థిరత్వాన్ని తీసుకురావడమే కాకుండా, స్టాక్పై ఇన్వెస్టర్ నమ్మకాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా సంస్థ ఆదాయం, లాభదాయకత రెండూ గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
దీంతో పాటు ఈ ఒప్పందం భారతదేశంలో పునరుత్పత్తి శక్తి రంగంలో జరుగుతున్న వేగవంతమైన అభివృద్ధికి మరో చిహ్నంగా నిలుస్తోంది. సౌర విద్యుత్ రంగంలో అదానీ గ్రూప్ ప్రాజెక్టులు, బొండాడ ఇంజినీరింగ్ వంటి దేశీయ కంపెనీల భాగస్వామ్యం, దేశంలో క్లీన్ ఎనర్జీ ఎకానమీకి మరింత ఊతమివ్వనుంది.