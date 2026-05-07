Janhvi Kapoor: జాన్వి కపూర్ పెళ్లి డేట్ ఫిక్స్.. స్పందించిన బోనీ కపూర్..!

Janhvi Kapoor:బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ గత కొన్ని రోజులుగా తన పెళ్లి వార్తలతో సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఆమె తన సన్నిహితుడు శిఖర్ పహారియాతో త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతుందనే వార్తలు వైరల్ అయ్యాయి. సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్‌లో వివాహం జరుగుతుందని కూడా ప్రచారం జరిగింది. ముఖ్యంగా తిరుపతి లేదా గుజరాత్‌లోని జామ్‌నగర్‌లో పెళ్లి జరగనుందనే టాక్ సోషల్ మీడియాలో బాగా వినిపించింది.
ఈ వార్తలపై తాజాగా జాన్వీ తండ్రి, ప్రముఖ నిర్మాత బోనీ కపూర్ స్పందించారు. ప్రస్తుతం జాన్వీ పెళ్లి గురించి ఎలాంటి ఆలోచనలో లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఆమె పూర్తిగా తన సినిమా కెరీర్‌పైనే దృష్టి పెట్టిందని చెప్పారు. దీంతో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన పెళ్లి వార్తలకు ఫుల్ స్టాప్ పడింది.  

జాన్వీ కపూర్, శిఖర్ పహారియా మధ్య మంచి అనుబంధం ఉందనే విషయం చాలా కాలంగా బాలీవుడ్‌లో వినిపిస్తోంది. ఇద్దరూ కలిసి పలు ఈవెంట్లు, కుటుంబ కార్యక్రమాలు మరియు దేవాలయ దర్శనాల్లో కనిపించడం వల్ల ఈ వార్తలు మరింత బలపడ్డాయి. అయితే ఇప్పటివరకు వీరిద్దరూ తమ రిలేషన్ గురించి అధికారికంగా ప్రకటించలేదు.  

ఒక ఇంటర్వ్యూలో జాన్వీ మాట్లాడుతూ శిఖర్ దగ్గర ఉంటే చాలా కంఫర్ట్‌గా అనిపిస్తుందని చెప్పింది. తనను పూర్తిగా అర్థం చేసుకునే వ్యక్తి అతడేనని కూడా తెలిపింది. ఈ వ్యాఖ్యలు అప్పట్లో సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అయ్యాయి.  

జాన్వీ కపూర్‌కు తిరుమల శ్రీవారిపై ప్రత్యేకమైన భక్తి ఉంది. ఆమె తరచూ తిరుమలకు వెళ్లి స్వామివారిని దర్శించుకుంటూ ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ఆలిపిరి మెట్ల మార్గం ద్వారా కూడా కొండపైకి వెళ్లింది. గతంలో ఒక కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ తన పెళ్లి తిరుపతిలో జరగాలని కోరిక ఉందని చెప్పింది. ఈ వ్యాఖ్యల వల్లే ఇప్పుడు పెళ్లి రూమర్స్ ఎక్కువయ్యాయని అంటున్నారు.  

ప్రస్తుతం జాన్వీ కెరీర్ మంచి ఫామ్‌లో ఉంది. ఇప్పటికే దేవర సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన ఆమె, ఇప్పుడు రామ్ చరణ్ సరసన పెద్ది సినిమాలో నటిస్తోంది. ఈ సినిమా ద్వారా జాన్వీకి టాలీవుడ్‌లో మరింత క్రేజ్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

