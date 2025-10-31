English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sridevi: శ్రీదేవి కెరీర్ అతని వల్లే నాశనం అయింది.. అంతా డబ్బుల కోసమే..ఆర్జీవి బయటపెట్టిన నిజాలు

Sridevi Career: ప్రముఖ దివంగత నటిమని.. శ్రీదేవి కెరియర్ నాశనమవ్వడానికి కారణం.. అతనే అంటూ వర్మ సంచలన కామెంట్లు చేశారు.. అంతేకాదు.. అతను కేవలం డబ్బుల కోసమే చూసేవారు అని కూడా కామెంట్లు చేశారు.. ఇంతకీ అతను ఎవరు.. అని పూర్తి వివరాలు లోకి వెళితే..
టాలీవుడ్ వివాదాస్పదమైన డైరెక్టర్ గా పేరుపొందిన రాంగోపాల్ వర్మ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఈమధ్య ఎక్కువగా పొలిటికల్ పరంగా యాక్టివ్గా ఉంటూ నిరంతరం ఏదో ఒక విషయంలో వార్తలలో నిలుస్తున్నారు. ఇక ఈమధ్య బాలీవుడ్లో పోలీస్ స్టేషన్ మే భూత్ అనే సినిమాకి దర్శక నిర్మాణం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇందులో మనోజ్ వాజ్పేయి,  జెనీలియా జంటగా నటిస్తున్నారు. అంతేకాదు ఈ సినిమాతో పాత వర్మ మళ్లీ మీ ముందుకు వస్తున్నాడు అంటూ కామెంట్లు చేసిన విషయం తెలిసిందే. 

ఇదిలా ఉండగా..  వర్మకి అలనాటి హీరోయిన్ శ్రీదేవి అంటే ఎంత ఇష్టమో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఈ విషయాలను ఎన్నో సందర్భాలలో కూడా తెలిపారు. అయితే శ్రీదేవి రీ ఎంట్రీ తర్వాత బాహుబలి సినిమాలో నటించకపోవడం పై వర్మ ఒక ఇంటర్వ్యూలో తెలియజేశారు. 

వర్మ మాట్లాడుతూ..  బాహుబలి సినిమాని శ్రీదేవి రిజెక్ట్ చేయడానికి ఒక కారణం ఉందని, అది తన భర్త బోణీ కపూర్ అంటూ తెలియజేశారు. పెద్ద పెద్ద సినిమా ఆఫర్లు వదులుకొని కెరియర్ ను డౌన్ చేసుకోవడానికి కారణం ఆమె భర్త బోణీ కపూర్. కథల ఎంపిక విషయంలో తప్పటడుగులు వేసింది..  ఒకటి , రెండు కోట్లకు ఆఫర్లు వచ్చినా.. చేయడం ఇష్టం లేకపోయినా.. బోనీ కపూర్ వల్లే పలు చిత్రాలలో  శ్రీదేవి నటించింది. 

ముఖ్యంగా ఆమె ఏ చిత్రంలో నటించాలి ఎవరితో నటించాలి అనే పూర్తి బాధ్యత బోనీ కపూర్ తీసుకున్నారు. ముఖ్యంగా ఏ సినిమా కోసం ఎంత రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటుంది అనే విషయం కూడా శ్రీదేవికి తెలియదు. అయితే ఈ విషయాలన్నిటిని  ఆమె స్వయంగా నాతో చెప్పిందని తెలిపారు రాంగోపాల్ వర్మ. 

బాహుబలి సినిమా విషయంలో కూడా ఇలాగే జరిగింది. శ్రీదేవి భర్త బోణీ కపూర్ కూడా సినిమా కోసం ఎక్కువగా రెమ్యూనరేషన్ డిమాండ్ చేశారని , ఈ విషయాలన్నీ శ్రీదేవికి తెలియకపోవడం వల్లే ఆమె ఆ పాత్రను వదులుకుందన్నట్లుగా రాంగోపాల్ వర్మ తెలియజేసినట్లుగా ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఏది ఏమైనాప్పటికీ శ్రీదేవి వదులుకున్న ఈ పాత్ర మరొక హీరోయిన్ రమ్యకృష్ణకు మాత్రం కెరియర్ ను  నిలబెట్టిందని చెప్పవచ్చు.

Boney Kapoor Sridevi controversy RGV on Sridevi career Sridevi Baahubali rejection reason Sridevi RGV statement Boney Kapoor money issue

