Sridevi Property : శ్రీదేవి ఆస్తులను కబ్జా చేసింది ఆ ముగ్గురే.. దొంగలు దొరికారు.. కోర్టు గడప తొక్కిన భర్త బోనీ కపూర్..!!


Sridevi's Assets: తన భార్య శ్రీదేవి ఆస్తి వివాదంపై నిర్మాత బోనీ కపూర్ మద్రాస్ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. చెన్నైలోని తన భార్య శ్రీదేవి ఆస్తిని ముగ్గురు వ్యక్తులు అక్రమంగా క్లెయిమ్ చేస్తున్నారని బోనీకపూర్ ఆరోపించారు.
తన భార్య, దివంగత నటి శ్రీదేవి ఆస్తిని ముగ్గురు వ్యక్తులు కబ్జా చేశారంటూ శ్రీదేవి భర్త బోనీకపూర్ కోర్టును ఆశ్రయించారు. చట్టవిరుద్ధంగా హక్కులను సొంతం చేసుకున్నారంటూ ఆరోపించారు. 

శ్రీదేవి ఎంతో కష్టపడి ఆ స్థిరాస్తిని కొనుగోలు చేసిందని ఆ విషయంలో తమకు న్యాయం చేయాలంటూ మద్రాసు హైకోర్టులో బోనీకపూర్ పిటిషన్ వేశారు. ఆ స్థిరాస్తికి సంబంధించిన వివరాలను కోర్టుకు వివరించారు. 

1988లో ఏప్రిల్లో శ్రీదేవి మద్రాసులోని ఎంసీ సంబంద మొదలియార్ అనే వ్యక్తి దగ్గర స్థిరాస్తిని కొనుగోలు చేశారు. దానికి సంబంధించి పత్రాలన్నీ పరిశీలించిన అనంతరం ఆమె దాన్ని కొనుగోలు చేశారని బోనీ కపూర్ కోర్టుకు తెలిపారు. అతనికి ముగ్గురు కుమారులు, ఇద్దరు కూతుళ్లు ఉన్నారని వారిందరి దగ్గర వారసత్వ ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని పరిశీలించిన తర్వాతే శ్రీదేవి ఆ ఆస్తిని కొనుగోలు చేసినట్లు బోనీకపూర్ వెల్లడించారు. 

ఎంసీ సంబంద మొదలియార్ రెండో భార్య తన కుమారులు ఈ ఆస్తిలో వారికి వాటా ఉందని తహశీల్దార్ ఆఫీసులో అప్పీల్ చేసినట్లు తెలిపారు. ప్రభుత్వ అధికారుల నిర్ణయంతో తాజాగా చట్టవిరుద్ధంగా ఈ ఆస్తి  హక్కులను సొంతం చేసుకున్నారంటూ బోనీ కపూర్ కోర్టులో కేసు వేశారు.

మోసపూరిత పత్రాలను రద్దు చేసి తమకు న్యాయం చేయాలంటూ పిటిషన్ లో పేర్కొన్నారు. తన భార్య బతికి ఉండగానే మొదలియార్ రెండో వివాహం చేసుకున్నారన్న విషయాన్ని బోనీ కపూర్ ప్రస్తావించారు.

 విచారించిన జస్టిస్ ఆనంద్ వెంకటేశ్ నాలుగు వారాల్లోనే దీనిపై నిర్ణయం తీసుకోవాలని..ధ్రువీకరణ పత్రం ఇచ్చిన తాంబరం తాలుకా తహసీల్దార్ ను ఆదేశించారు. శ్రీదేవి ఆస్తి తమిళనాడులోని చెన్నైలోని ఈస్ట్ కోస్ట్ రోడ్ (ECR)లో ఉంది. ఆమె కుటుంబం దానిని ఫామ్‌హౌస్‌గా ఉపయోగిస్తోంది.  

