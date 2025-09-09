Sridevi: శ్రీదేవి తన గదిలోకి కూడా నన్ను రానివ్వలేదు.. బోనీ కపూర్ సెన్సేషనల్ వ్యాఖ్యలు..

Sridevi Boney Kapoor
శ్రీదేవి మన దగ్గర లేకుండా పోయి.. ఉన్న రోజులు అవుతున్న కానీ.. ఆమె సినిమాలు.. ఆమెపై అభిమానం మాత్రం ఇంకా మన మదిలో అలానే ఉండిపోయింది. ఎన్నో తెలుగు సినిమాలలో నటించి అతిలోకసుందరిగా పేరు తెచ్చుకున్న ఈ హీరోయిన్.. తన కెరియర్ చేయబడిన ఎక్కువగా హిందీ సినిమాలు చేసింది..
కెరియర్ మొదట్లో ఎన్నో తెలుగు సినిమాలలో నటించి.. తనకంటూ ప్రత్యేక పేరు సంపాదించుకున్న.. శ్రీదేవి.. కెరియర్ చివరిలో మాత్రం ఎక్కువగా హిందీ సినిమాలు చేస్తూ కనిపించింది .
ముఖ్యంగా ఆమె నటించిన ఇంగ్లీష్ వింగ్లీష్, మమ్ చిత్రాలు మంచి విజయం సాధించాయి. ఇక మామ్ సినిమాకి శ్రీదేవి భర్త బోని కపూర్ నిర్మాణ బాధ్యతలు స్వీకరించిన సంగతి తెలిసింది.
ఈ సినిమా గురించి చెబుతూ.. బోని కపూర్ కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.. ఆ సినిమా చేసేటప్పుడు ఏఆర్ రెహమాన్ కి ఎక్కువ డబ్బులు ఇవ్వాల్సి వచ్చిందని. అయితే వాళ్ళు ముందుగా శ్రీదేవికి రేమ్యునరేషన్ కోసం కొంచెం డబ్బులు పక్కన పెట్టుకోగా…తనకు ఆ తప్పులు వద్దు ఆ 70 లక్షల కూడా ఏఆర్ రెహమాన్ కి ఇచ్చి అతని మ్యూజిక్ కి తీసుకోరమ్మన్నారు అని చెప్పుకొచ్చారు.
అంతేకాకుండా ఆ సినిమా షూటింగ్ జరిగే సమయంలో.. శ్రీదేవిని తన గదిలో ఉండమంటే.. తన గదిలో ఉండకుండా వేరే గదిలో ఉండిందని బోనీకపూర్ చెప్పారు. శ్రీదేవి నటించేటప్పుడు డెడికేషన్ అలా ఉండేది అంటూ చెప్పుకొచ్చారు.
ఇక ప్రస్తుతం బోనీకపూర్ శ్రీదేవి గురించి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆకట్టుకుంటున్నాయి.